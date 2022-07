La suite de «Stranger things» sort aujourd'hui! Voici 35 mèmes pour les fans

Will Byers: *disparaît*

Hawkins Indiana: *toute la ville le cherche, envoie des équipes de recherche, c'est dans les journaux.

Barb: *se perd*

Hawkins Indiana: «Oh non, Barb est parti. Que pouvons-nous faire?» *Vérifie la maison de Steve et ne trouve pas Barb* «Eh bah, nous l'avons cherchée partout. PARTOUT!»