Deep Fake Neighbour Wars, l'une des petites gourmandises humoristiques de ce GIFF 2023. GIFF

Les cinq séries à découvrir au GIFF à Genève

Le festival genevois a ouvert ses portes le 3 novembre jusqu'au 12 novembre. Un joli panel de films et de séries au programme, et pour les fadas de séries, voici celles qu'il ne faut pas rater.

Plus de «Divertissement»

Le Festival international du film de Genève (GIFF) est une manifestation qui pèse dans le paysage culturel suisse. Par sa variété et son offre, l'équipe du festival genevois réussit chaque année à combler ses spectateurs toujours plus nombreux.

«Ce qui est important pour nous, c’est de mettre en valeur la création audiovisuelle. C’est pour cela que l’on montre des films, des séries, des expériences immersives, mais aussi des spectacles», expliquait Maral Mohsenin, responsable des programmes, sur la chaîne Léman Bleu.

De notre côté, on a réglé la mire sur les séries. Sur les 27 oeuvres sérielles proposées se nichent de petites pépites qui méritent votre attention.

«Deep Fake Neighbour Wars»

Disons-le tout de suite: c'est un petit bonbon. En copiant les traits de célébrités grâce à la technologie du deepfake, Spencer Jones s'est amusé à imaginer des crises entre voisins pour en déballer un pastiche digne d'une émission (de mauvais goût) sur TFX un après-midi.

Un petit aperçu:

Vidéo: watson

Vous allez découvrir Kim Kardashian en conductrice de bus qui se crêpe le chignon avec Idris Elba; Greta Thunberg, dans le costume de mère célibataire, qui voit rouge avec les décorations de Noël du couple en face, deux individus qui sont...Conor McGregor et Ariana Grande.

La palette de personnages est large et bien loufoque. Si les disputes entre stars sont nourries (et furieuses), de Phoebe Waller-Bridge à Harry Kane en passant par Usain Bolt, le dispositif peut paraître un brin répétitif. Mais à la fin, le rire triomphe.

Nos rendez-vous du GIFF de 2022 Le GIFF en neuf rendez-vous sériels

«The Actor»

Grand Prix lors du dernier festival Séries Mania à Lille, The Actor a fait tourner les têtes du jury. Une plongée dans les aventures de deux comédiens en galère, Ali et Morteza, qui rusent pour se remplir les poches grâce à d'innombrables sketchs pensés et montés pour divertir des clients à la recherche de sensations fortes.

Dans un contexte (très) difficile pour la création en Iran, avec un régime politique très agressif, The Actor mérite le coup d'oeil pour sa mise en scène maligne - de Nima Javidi - et sa générosité comique.

«Breakaway»: Une saison pour l'histoire

A la manière de Prime ou encore Netflix qui s'immiscent dans le sport par le biais de multiples séries documentaires, la RTS suit le club de hockey sur glace Genève-Servette, lors d'une saison qui verra le GSHC fêter un sacre historique de champion de Suisse.

A travers la lentille de plusieurs joueurs et membres du staff, on découvre une philosophie: le hockey sur glace entre les charges sur la patinoire et les coups de gueule dans les vestiaires. Surtout, Breakaway poursuit les hauts et les bas des joueurs genevois, les matchs qui s'enchaînent pour aboutir à cet objectif commun et ultime: gagner.

On ne peut espérer mieux que les hockeyeurs genevois pour poser un regard et analyser les ingrédients de la recette gagnante. Ils sont nombreux à prendre le temps de passer devant la caméra, dont Daniel Winnik, qui a d'ailleurs lâché cette phrase:

«On réunit des gars qui ne se sont jamais rencontrés auparavant, et qui se galvanisent autour d'une pensée de groupe»

Daniel Winnik. GIFF

Le travail sur l'esprit de «guerrier» qui entoure une équipe professionnelle de sport est plutôt bien cerné dans cette série tournée par le talentueux Samuel Granchamp, découvert au festival de Locarno avec son court-métrage Le Barrage. Lors de ces différents épisodes étalés sur environ 30 minutes, le spectateur découvrira les rouages d'un titre et d'une grande lessiveuse (psychologique et physique) comme l'est une saison de hockey sur glace.

«Split»

La série française d'Iris Brey met en scène deux femmes: l'une est actrice et la seconde est sa doublure. Elles vont tomber amoureuses, se laisser emporter par le désir alors qu'Anna (Alma Jodorowsky) se pensait comblée dans son couple hétérosexuel.

Split mise sur une ambiguïté intéressante: elles se ressemblent et forment un tandem au boulot; sur les plateaux, c'est un miroir (empreint d'érotisme) qui se façonne. Cinéma et apparence, c'est une double illusion qui perfore les sens, qui explose en une infinité de fragments ardents.

Et derrière cette illusion qui rythme la série, il y a une identité amoureuse qui se désagrège, une posture nouvelle qui vient éparpiller les certitudes de la vie et des sentiments.

Bande-annonce:

Vidéo: watson

«German Genius»

Kida Khodr Ramadan convainc Ricky Gervais de lui céder les droits pour une adaptation allemande d'Extras. L'acteur (qui joue son propre rôle) peine à mettre en place sa production. Pourquoi? L'Allemagne n'est pas connue pour ses comédies...

Comment faire marcher un concept britannique au pays de Goethe? German Genius y va de son petit bonhomme de chemin, et cheville une narration ficelée et efficace.

Par le biais d'une succession de scènes qui se juxtaposent habilement, il est surtout le support pour révéler Kida Khodr Ramandan, un acteur imposant dans le difficile registre de l'humour, et la star de la série 4 Blocks, qui fut un succès colossal en Allemagne.

Bande-annonce:

Vidéo: watson

Une fausse série documentaire qui manie l'autodérision à merveille, dans ce joyeux désordre pour charpenter un projet qui verra Kida perdre peu à peu son sang-froid. Aussi, la présence du mythique Ricky Gervais (le papa de The Office), chantre de l'humour british, amène ce petit plus qui nous arrache des rires. Une gourmandise d'humour.

Pour plus d'information: 2023.giff.ch