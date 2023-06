Booba avait annoncé vouloir se retirer du monde de la musique. Image: dr

Booba «ne cherche pas à être DiCaprio» et donne des nouvelles de sa série

Acté pour 2023 sur la plateforme Prime, le nouveau projet sériel du rappeur exilé à Miami raconte l'histoire d'un dealer et d'un flic lors des émeutes à Paris en 2005.

Booba souhaitait se retirer du milieu du rap pour explorer de nouvelles choses. Et ces nouvelles aspirations se matérialisent sous la forme d'une série, intitulée Ourika.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le rappeur a annoncé s'être rendu sur le plateau de tournage de la série pour y rencontrer toute son équipe. Selon ses différents posts sur Twitter, la série, co-créée par Booba avec Clément Godart, Clément Gournay et Vincent L’Anthoën, est représentée tel un «western urbain».

L'histoire traitera d'un dealer et d'un policier lors des émeutes de Paris en 2005 à la suite de la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré. Ourika débarquera sur Prime Video en 2023 avec sept épisodes.

Un rôle dans la série

Booba avait déclaré sur le plateau de C ce soir, sur la chaîne France 5, qu'un projet sériel était dans les tuyaux: «J’écris avec un ami, il écrit plus que moi mais je participe. On a déjà quatre saisons, plus ou moins.»

Avant d'expliquer qu'il allait camper un personnage dans sa propre série, sans être l'un des rôles principaux.

«Je n’ai pas la prétention d’être acteur et je ne cherche pas à être DiCaprio. Donc je me fais un petit rôle sur mesure où je ne parle pas trop, comme ça je ne fais pas d’erreur» Booba

