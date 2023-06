«Ce type est un c*nnard» The Weeknd répond à la polémique sur «The Idol»

Lorsque le chanteur a endossé le rôle de Tedros dans The Idol, il s'est engagé à faire de lui le personnage le plus abject qu'on puisse imaginer. Et ça fonctionne.

Plus de «Divertissement»

The Weeknd, ou Abel Tesfaye, a tenu à répondre aux critiques auxquelles il fait face depuis la diffusion du deuxième épisode de la série The Idol. Il a, entre autres, tenu à clarifier un point important concernant la scène qui a horrifié les internautes: «Ce type est un connard.» Autrement dit, si The Weeknd vous dégoûte, c'est normal. Et c'est même le but.

On vous en parlait ici👇

Tedros n'est pas Joe

Au magazine Complex, l'artiste a confié ne pas vouloir que Tedros soit romancé à l'instar de Joe Goldberg dans You, ou pire encore, Jeffrey Dahmer. En adoptant une voix dérangeante, un style douteux et une coiffure pour ainsi dire ridicule, le chanteur voulait s'assurer que «ce personnage nous dégoûte». Et à en croire Twitter, l'objectif est atteint.

«Avec cette série, nous aimons jouer avec les émotions. Nous manipulons vos sentiments à travers le show. Et c'est intentionnel» The Weeknd

The Weeknd a qualifié Tedros de «pathétique» et de «complètement dépassé». Un trait de sa personnalité que l'acteur a voulu mettre en lumière dans sa manière de l'interpréter. «En réalité, il n'y a rien de vraiment mystérieux ou d'hypnotisant chez lui. Et nous l'avons fait exprès. (...) Ce type est un connard.»

En parlant de la scène de sexe, devenue tristement virale sur les réseaux sociaux, le chanteur a tenu à remettre l'église au milieu du village. «Il n'y a rien de sexy là-dedans», a-t-il déclaré au magazine GQ. Il a expliqué que pour cette séquence, l'équipe s'est inspirée du travail du réalisateur Paul Verhoeven, roi du thriller satirique des années 90.

La tête de The Weeknd qui a mis tout le monde mal à l'aise 👇

Reste à savoir si cette explication aura convaincu les téléspectateurs dont les critiques à l'encontre de la série fusent toujours à l'heure actuelle.

Notre avis sur la série👇

(sia)

Plus de sujets séries et films 👇

En parlant de séries, voici 19 stars d'Hollywood et leurs doublures

1 / 21 Qui est qui? Voici 19 stars d'Hollywood et leurs doublures source: instagram

Et sinon, il fait très chaud ces jours-ci. La preuve 👇