Pourquoi vous devez regarder les nouveaux épisodes de Doctor Who

Doctor Who est désormais disponible sur Disney+. Juste à temps pour le 60ᵉ anniversaire de la série de science-fiction britannique. Pour fêter ça, l'acteur David Tennant est de retour, mais seulement pour trois épisodes.

Corina Mühle

Depuis 1963, le Doctor Who survole nos écrans dans sa machine à remonter le temps, Tardis, et explore le temps et l'espace avec ses compagnons. La semaine dernière, la série culte a fêté ses 60 ans. Pour célébrer cet anniversaire, la BBC publie une émission spéciale en trois parties avec le très populaire David Tennant dans le rôle principal.

Voici la bande-annonce: Vidéo: watson

David Tennant est de retour

Pour le plus grand bonheur des fans, David Tennant revient donc dans le rôle de «the Doctor». Ce n'est pas la première fois que l'acteur écossais refait une apparition. Pour le 50ᵉ anniversaire, il avait déjà dépoussiéré son tournevis sonique [réd: outil utilisé dans la série].

Et pour ne rien gâcher, Donna (jouée par Catherine Tate) est également de retour.

Catherine Tate et David Tennant dans Doctor Who. Image: bbc

Un nouveau Tardis

La présentation du nouveau Tardis se fait attendre pendant tout le premier épisode. Mais lorsque David Tennant ouvre enfin les portes de la machine à voyager dans le temps, le spectacle a de quoi ravir les fans: le nouveau Tardis mélange éléments anciens et design moderne.

Disney investit beaucoup

Les fans de Star Wars et de Marvel diront sans doute que ce n'est pas une bonne nouvelle, mais Disney injecte beaucoup d'argent dans Doctor Who. Le budget aurait carrément triplé. Alors que les épisodes coûtaient entre 1 et 3 millions de francs, leur prix peut désormais grimper jusqu'à 11 millions.

Cela se remarque par exemple au nouveau Tardis qui a dû coûter très cher à développer. Toutes les saisons de Doctor Who sont dès à présent disponibles sur Disney+, mais on ne sait pas encore ce que Disney compte faire avec la série dans le futur.

L'héritage de Rose perdure

Donna n'est pas censée se souvenir du Docteur – ni de leurs péripéties communes. Cependant, son subconscient s'en rappelle quand même. Elle a l'impression que quelque chose d'important lui échappe, et appelle sa fille Rose. Rose était une personne importante dans la vie du Docteur. Mais nous n'en dirons pas plus.

Rose Tyler (jouée par Billie Piper). Image: bbc

L'aventure à l'état pur

La structure des épisodes de Doctor Who suit généralement un modèle similaire. Le Docteur et ses compagnons rencontrent des êtres vivants dans des situations précaires. Il en va de même dans cette émission spéciale. Le Docteur et la famille de Donna rencontrent un alien appelé The Meep. Il s'avère que ce dernier est pourchassé par d'autres extraterrestres. Et le Docteur? Comme toujours, il joue au héros, court sous les balles, arrête les catastrophes à la dernière seconde et fait régner la justice.

Le Meep: un alien duveteux qui ressemble à un Furby. Image: bbc

Tout n'est pas parfait

Pratiquement aucun épisode de Doctor Who n'est parfait – et ce n'est pas grave. Un élément comique, par exemple, est que le tournevis sonique peut désormais créer des boucliers pare-balles à partir de... rien. Bon.

On fait toutefois facilement abstraction de ce genre de choses lorsqu'on voit David Tennant traverser une dernière fois l'univers dans son Tardis.

L'acteur écossais tient d'ailleurs à ne pas décevoir les fans qui se souviennent de ses anciennes aventures:

«J'espère seulement que j'ai toujours l'air aussi vif que dans les années 2000»

Le premier épisode avec le prochain Docteur (Ncuti Gatwa) sera diffusé le 25 décembre; il s'agira de l'épisode spécial de Noël. La quinzième saison sortira au printemps 2024.

Le premier épisode de la saison spéciale a été dévoilé le 25 novembre sur Disney+. Les deux autres suivront les 2 et 9 décembre.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder