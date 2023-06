Voici la meilleure nouvelle de la journée pour les fans de série

Le groupe audiovisuel français vient d'annoncer le retour des programmes HBO sur ses plateformes. La maison mère derrière les séries Succession et Game of Thrones avait quitté le catalogue OCS (filiale Orange rachetée par Canal+) à la fin de l'année 2022.

A partir du 23 juin, les excellentes séries estampillées HBO referont leur apparition après avoir fait les belles heures de la plateforme hexagonale OCS, désormais rachetée par le groupe Canal+. «Ce partenariat supplémentaire nous permet de renforcer notre positionnement d'agrégateur», explique dans le communiqué le directeur général de Canal+ Suisse, Brice Daumin.

Inaccessibles depuis fin 2022, les programmes HBO avait enclenché une course entre différentes plateformes et chaînes pour récupérer les droits de diffusion dans notre coin de pays et en France. En Suisse, la RTS avait pu proposer les retransmissions des dernières créations de la chaîne américaine, avec The Last of Us, The Idol ou encore Love and Death. En France, Prime Video avait marchandé un pass Warner (en échange d'une rallonge financière) pour visionner les dernières créations de la chaîne américaine.

Mais cette course est désormais close et c’est Canal+ qui gagne. Dans le cadre de cette collaboration entre les deux entités, les titres de HBO et de MaxOriginals seront diffusés directement sur la chaîne Canal+, ainsi que sur la plateforme de streaming MyCanal, ajoute le communiqué de presse.

Si les nouveautés s'apprêtent à déferler (et nourrir vos insomnies), c'est sans conteste le catalogue foisonnant des séries plus anciennes. Les Sopranos, Sex and the City, Band ofBrothers et l'éternelle The Wire. La meilleure nouvelle de votre journée. (svp)