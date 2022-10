C'est quoi le rapport entre HBO, House of the Dragon et Echallens? hbo

Voir le dernier épisode de House of the Dragon au cinéma? C'est possible!

Si vous voulez vivre le dernier épisode de House of the Dragon sur grand écran (pas la petite lucarne), il faudra vous rendre à Echallens (VD).

Pour ceux qui connaissent mal le canton de Vaud (suivez mon regard les Genevois), Echallens est une commune de 5000 habitants au nord de Lausanne. En plus d'un grenier à blé historique construit vers 1650 selon certaines sources, on y trouve également un cinéma.

Et dans ce cinéma, lundi 24 octobre à 22h30, sera projeté le dernier épisode de House of the Dragon. Echallens deviendra Westeros le temps d'une soirée. La projection aura lieu simultanément avec la diffusion du dénouement de la saison 1 sur RTS1. La séance sera gratuite.

Petit bémol quand même (à part que ça se passe à Echallens) l'épisode sera projeté en version française.

Comme dirait poliment mon collègue Christian Despont originaire d'Echallens, c'est «un bourg».

Pour les casaniers ou les gens qui se couchent tôt, vous pourrez aussi regarder le dixième épisode sur Play RTS.

L'avant-dernier épisode sorti ce lundi 17 octobre marque un tournant puisque le roi Viserys meurt et la paix de son royaume avec. Tous les ingrédients d'une guerre civile massive sont désormais réunis.

House of the Dragon a compté une moyenne de 29 millions de spectateurs par épisode sur les cinq premiers épisodes, rien qu'aux Etats-Unis.

La saison 2 a déjà été confirmée, mais le tournage ne reprendra qu'au printemps 2023, ce qui signifie qu'il faudra probablement patienter jusqu'à fin 2023, début 2024.

La bande-annonce de l'épisode 10

Vidéo: youtube

Plus de sujets sur House of the Dragon

(mad)

Vous êtes fan? On a compris.