6 idées de dates atypiques pour faire chavirer son coeur

6 idées de dates atypiques pour faire chavirer les coeurs

C'est la fête des amoureux. A défaut de vous suggérer des dates classiques, vus, vus et revus, watson a déniché des idées qui vous rendront inoubliables.

Le Musée HR Giger

On entre directement dans le sujet. L'impressionnant et incontournable musée HR Giger en Gruyères vous fera vivre une expérience intense avec votre date dans l'antre du créateur d'Alien, du style de celle que Mercredi Addams voudrait partager avec son cher et tendre.

Pour l'après, deux options:

Vous avez marqué des points parce que cette idée de Saint-Valentin a laissé votre douce moitié scotchée. Vous voulez rester dans l'ambiance: direction le bar juste en face , également imaginé par Hans Ruedi Giger, pour un cocktail dans un squelette d'extraterrestre.

, également imaginé par Hans Ruedi Giger, pour un cocktail dans un squelette d'extraterrestre. Vous devez rassurer votre douce moitié et lui prouver que vous n'êtes pas zinzin: un petit restaurant au cœur du village, une fondue, (beaucoup) de vin blanc et hop, le tour est joué!

La luge nocturne

Luger de nuit, dans le froid, sur une piste plus ou moins éclairée est l'assurance de bien se marrer. A condition que personne ne se prenne un arbre. Au pire: une fondue, (beaucoup) de vin blanc et hop, le mal est oublié!

Les Diablerets (VD), Charmey (FR) ou Niederhorn (BE) proposent ce shot d'adrénaline (plus d'infos ici).

Un pique-nique au Creux-du-Van

Alors oui, on vous l'accorde: il faut vraiment avoir envie de braver le froid et la grisaille de février pour oser s'aventurer au fin fond du canton de Neuchâtel. Mais votre moitié aura forcément le coeur qui palpite, une fois perchée au sommet de cette falaise vertigineuse et sublime. Pensez toutefois à apporter le champagne et le pique-nique dans le sac à dos. Vous ne trouverez pas de Coop Pronto là -haut.

Frissons garantis. Image: KEYSTONE

Le bonus? En cas de crise conjugale ou de dispute, vous pouvez toujours menacer de jeter votre partenaire par-dessus bord. Ça devrait calmer l'ambiance.

Une dégustation d'alcool sans alcool

Si vous ou votre partenaire avez trouvé l'expérience de Dry January concluante, vous pouvez toujours poursuivre l'aventure en organisant une dégustation de ces breuvages à 0%: vin désalcoolisé, kombucha et autres mixtures élaborées à base de plantes et fruits constitueront forcément une aventure intéressante pour vos palais.

Une dégustation d'alcool avec alcool

A défaut d'avoir vécu votre meilleur mois de janvier sans alcool, vous pouvez vous rabattre sur une méthode plus ancienne: une bonne vieille dégustation d'alcools normaux. Dénichez l'une des adorables caves dont regorge le Lavaux, ou, conseil d'initié, allez vous promener du côté du Val-de-Travers (NE). Le prieuré Mauler propose de super dégustations de vin mousseux.

Plus original encore? La visite de la Maison de l'Absinthe pour y tester... de l'absinthe, quoi d'autre?

Santé! Image: KEYSTONE

Un conseil? Réservez un hôtel, par la même occasion. Ça cogne, ce truc.

Un défi pizza à L'Osteria

Petits appétits s'abstenir. Si votre compagne et vous-même avez le sens du défi et un estomac à toute épreuve, foncez vous offrir une pizza à L'Osteria, dans le centre-ville de Bienne (BE). La plupart des clients peinent à arriver au bout de cette petite bombe à la pâte fine mais au diamètre redoutable. Rassurez-vous: en cas d'échec, vous pouvez repartir avec.

Ça dépasse par tous les coins. watson

Et puis, une pizza interminable, c'est aussi un excellent moyen de faire durer la conversation... ainsi que votre date.