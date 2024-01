Vidéo: watson

Elle a une solution «miracle» pour arrêter de fumer

Vous n'êtes pas sans savoir que TikTok est nid de trucs et astuces parfois douteux. Dans cette veine, cette influenceuse propose une curieuse méthode pour vous faire arrêter de fumer.

Plus de «Divertissement»

Vous avez quitté la cigarette traditionnelle pour son équivalent électronique? Nous ne sommes pas ici pour vous juger, mais peut-être que vous souhaitez vous débarrasser complètement de toute accoutumance à la cigarette. Si c'est le cas, sachez que TikTok a peut-être une solution toute trouvée pour vous.

En effet, une influenceuse «santé» active sur la plateforme prétend avoir trouvé une technique naturelle pour inciter à arrêter de tirer sur les vapoteuses, ayant par ailleurs souvent des arômes fruités.

Selon cette Britannique suivie par 20 000 personnes, il suffirait juste... de renifler des fraises avec une certaine intensité, comme elle s'applique à le faire dans sa vidéo. Cette dernière, qui a été visionnée plus de 6 millions de fois, a entraîné un certain nombre de commentaires dont la plupart sont dubitatifs.

En effet, pas sûr que les techniques farfelues des gourous autoproclamés de TikTok soient les plus efficaces. Le sevrage, les substituts de nicotine et la consultation avec un spécialiste seront probablement bien plus porteurs qu'une barquette de fraises.

Si vous souhaitez arrêter de fumer, le site Stop Tabac est là pour vous aider.

La vidéo en question 👇 Vidéo: watson

(sbo)