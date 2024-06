Un film «Peaky Blinders» est en préparation chez Netflix

«J'ai ça en tête depuis un bon moment. C’est une histoire avec les Peaky pendant la Seconde Guerre mondiale. J’ai intégré trois vraies histoires de la guerre, peu connues et un peu secrètes, et j’ai incorporé les Peaky dedans.



C’est une période qui m’intéresse beaucoup, parce qu’avec la Seconde Guerre mondiale, il s’est passé tellement de choses, de morts et de destructions. Il s’est passé beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment entrées dans les livres d’histoire. C’est là-dessus que je vais me concentrer.»

Steven Knight

digital spy