Les fans de Breaking Bad et de Game of Thrones se font la guerre

La guerre est déclarée sur IMDb entre les fans de Breaking Bad et A Knight of the Seven Kingdoms, la série derivée de Game of Thrones.

«Breaking Bad» vient de perdre sa couronne

Pendant plus d’une décennie, un épisode de Breaking Bad trônait seul au sommet des classements d’IMDb avec une note parfaite… jusqu’à ce que les fans de Breaking Bad et de Game of Thrones s’écharpent sur la plateforme.

Breaking Bad, la série culte créée par Vince Gilligan et lancée en 2008 pour cinq saisons, est considérée par beaucoup comme la meilleure série télévisée des vingt-cinq dernières années.

Diffusé en 2013, le quatorzième épisode de la dernière saison, intitulé Ozymandias, s’imposait comme l’apogée tragique du parcours de Walter White (Bryan Cranston). Il est ainsi devenu l’épisode le mieux noté de l’histoire de la télévision, affichant un 10/10 sur IMDb, la principale base de données en ligne consacrée au cinéma et aux séries télévisées. Un score resté indétrônable pendant treize ans.

Du moins, jusqu’à aujourd’hui, puisque Breaking Bad a vu son record vaciller face à une nouvelle production dérivée de l’univers de Game of Thrones: A Knight of the Seven Kingdoms. Cette série, composée de six épisodes pour sa première saison, a en effet reçu de nombreuses louanges dès son lancement.

Si les trois premiers épisodes avaient déjà placé la barre très haut, avec des notes supérieures à 8/10, ce sont surtout les suivants qui ont atteint des sommets, portés par un tournant aussi dramatique qu’épique. Le cinquième épisode, intitulé In the Name of the Mother («Au nom de la Mère»), a même obtenu temporairement la note maximale de 10/10, avant de redescendre à 9,5 à mesure que les internautes votaient massivement.

Selon certains observateurs sur Reddit, ce recul serait en partie dû à des fans de Breaking Bad, peu enclins à voir leur série fétiche partager ce titre avec A Knight of the Seven Kingdoms.

La guerre s’est ainsi déclarée entre les deux camps, et l’épisode Ozymandias a subi une vague de review bombing. Près de 20 % des votants — soit environ 89 000 personnes — lui ont attribué la note minimale, faisant mécaniquement chuter sa moyenne. Cet épisode, pourtant universellement salué comme un chef-d’œuvre, affiche désormais un score de 9,5, le plaçant au même niveau que son concurrent.

Après 13 ans, le 10/10, c'est fini! Image: iMDB

L’affaire est même remontée jusqu’aux oreilles du compte officiel de HBO sur les réseaux sociaux, qui s’est amusé à détourner une scène célèbre de Game of Thrones.

Toutefois, si Breaking Bad a perdu le titre de l’épisode le mieux noté de l’histoire, la série demeure détentrice d’un autre trophée prestigieux: celui de la série la mieux notée dans son ensemble. Un record qui, lui, semble indétrônable.