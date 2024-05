Sauron va se dévoiler dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. prime

La saison 2 des «Anneaux de Pouvoir» s'annonce beaucoup plus sombre

La deuxième saison des «Anneaux de Pouvoir» nous propulsera en Terre du Milieu dès le 29 août sur Prime Video et elle sera composée de huit épisodes, tout comme la première.

Vous vous souvenez du Mordor? Presque deux ans se sont écoulés depuis la fin de la première saison. Mais la série la plus coûteuse d’Amazon Prime est bel et bien de retour et elle semble plus sombre que jamais.

La bande-annonce:

Vidéo: youtube

La première saison nous avait été présentée avec une Terre du Milieu aux tons chauds, laquelle pourrait bien embrasser un côté plus sombre dans cette deuxième saison. C’est en tout cas ce que l’on peut constater dans la bande-annonce sortie le 14 mai, car Sauron risque bien d’être au cœur de l’intrigue, mais au grand jour cette fois-ci. Finis les subterfuges et la dissimulation pour feu forgeron Halbrand, aka Sauron. On peut le voir dans les premières images arborer fièrement une tenue elfique et une perruque blonde à la Legolas.

Et comme le nom de la série l’indique, Sauron n’est pas là pour enfiler des perles, mais bel et bien pour enfiler des Anneaux de Pouvoir (du moins, les forger d’abord) alors que son ennemie/ex-alliée/ préférée, Galadriel, fera tout pour l’en empêcher.

Le destin des elfes et la mine de mithril devraient également être au cœur de la saison 2, vu l’importance grandissante de ce métal précieux à la fin de la première saison. Est-ce que Elrond et Durin parviendront tout de même à préserver les elfes d’une disparition inéluctable?

Tant de questions dont on espère des réponses dans ces huit épisodes qui reviendront avec tous les acteurs pour incarner les héros qu'on connait déjà, allant du guerrier elfe Arondir (Ismael Cruz Cordova) au héros tragique Isildur (Maxim Baldry). Les nains de Khazad-dûm (aka la Moria) auront également leur propre menace à affronter sous la forme du Balrog, qui semble avoir été réveillé.

