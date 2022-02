32 personnes qui ont regretté d'acheter en ligne

On le sait, acheter des vêtements, des chaussures ou n'importe quoi sur internet comporte des risques. Le risque que ce que vous avez vu sur la photo ne corresponde pas à la réalité. C'est le fameux attentes vs. réalité.

On a rassemblé dans cet article les exemples les plus drôles, les plus étranges et les plus frustrants de ce qui se passe lorsqu'un achat en ligne tourne mal.

C'est parti!

On sait qu'il ne faut pas attendre grand-chose d'Aliexpress mais là, quand même:

Deux pour le prix d'une! Ah non, c'est l'inverse.

Requin fier vs. requin triste:

Pourquoi ça ne nous étonne pas?

Sa tête en dit long:

100% coton vs. 100% acrylique!

A quel moment la personne qui a commandé ça pensait recevoir une veste en fourrure?

De toute façon, les UGG, c'est NEIN:

D'ailleurs...

Vidéo: watson

Renard en peluche vs. renard mal empaillé:

Quand la photo vend trop de rêve, faut se méfier:

Décevoir les humains ok, mais décevoir les chats! Je dis NON!

Franchement, je préfère le second:

Les deux sont horribles donc, bon.

Heeeey!

Le détail qui fait la différence:

En même temps, on se doute bien que c'est pas possible:

Ce qui compte finalement, c'est la famille:

Image: boredpanda

Rien à voir:

Commander un casque audio et recevoir un dentifrice et un snack:

Ma foi, on ne pouvait pas attendre mieux d'une image vectorielle:

C'est pour un salon de Polly Pocket:

Kikou toi!

Bouquet à base de fleurs artificielles vs. bouquet à base de feuilles que j'ai ramassées par terre:

Image: boredpanda

Elle a pris un coup de vieux, la chouette:

Fashion is not dead!

On a envie d'«endoloris» le e-shop qui ose faire ça:

Au moins, vous vous tiendrez droit:

De toute façon, les peluches étaient moches de base:

Trop d'attentes:

Image: boredpanda

Amen:

Le foutage de gueule total:

Vous avez commandé une chaussure? Voici une crêpe.

21 fois où les marques ont entubé les consommateurs👇 1 / 23 21 fois où les marques ont entubé les consommateurs source: reddit

Et maintenant, un peu de sport!