25 mèmes et gifs qui résument parfaitement le Black Friday

La plus sauvage des Kardashians n'a pas hésité à uriner dans un seau à glace juste avant de monter les marches du Met Gala en mai. On l'apprend dans le dernier épisode des Kardashian sorti ce jeudi.

Vous vous souvenez de Kendall Jenner lors du Met Gala en janvier? Non? Eh bien, elle portait une robe imposante et lourde signée Prada. Si lourde qu'on a dû l'aider pour monter dans le minibus qui l'emmenait de son hôtel au Metropolitan Museum de New York, là où se déroule chaque année le Met Gala en mai. Mais avant de monter les marches et faire coucou aux photographes, elle a eu un petit souci de pipi.