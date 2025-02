Vidéo: watson

C'est pas beau de se moquer!

C’est la saison de la neige et de la glisse, quoi donc de plus adorable que des enfants qui mangent de la neige avec style ?

Pour beaucoup de parents, c'est la période des vacances à la neige, et donc la période où il va falloir mettre Mélusine et Mathis sur des lattes pour leur apprendre à skier.

Sauf quand on ne sait pas skier (comme l'auteur de ces lignes), on se retrouve assez vite à déguster de la neige contre son gré, d'où l'importance d'un casque. Heureusement, quand on est petit, on ne va jamais très vite, on ne tombe jamais de haut et c'est très souvent chou. C'est pourquoi on a compilé les meilleures gamelles sur les pistes, et promis, personne ne s'est fait mal.



(sbo)

