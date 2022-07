Quelle est la meilleure manière de mourir? Et où? Et quand? Dites-nous tout

C’est quand, le meilleur moment pour mourir?

J’aimerais être centenaire. Même si à la fin je ferais plus que regarder Motus, j’ai envie de vivre longtemps, entouré de mes 27 arrières-arrières-petits-enfants. Quand on est trèèèèès vieux et qu’on a bien profité de la retraite. Genre une fois qu’on arrive même plus à sortir du lit, c’est le moment d’y rester. Quand on commence à ne plus pouvoir profiter de ce que la vie a à offrir, il est temps de rendre les armes. Donc pas trop vieux non plus, quoi. Moi je veux mourir sur scène, comme Dalida, au sommet de ma gloire et de ma forme. Pas moyen d’attendre le début de la fin.