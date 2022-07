Sondage

On vous a posé des questions sur la mort, voici vos réponses

Il y a quelques jours, on vous a interrogé sur votre perception de la mort, vos peurs, vos souhaits, vos envies... Voici ce que vous avez répondu à ce sondage. Certaines de vos réponses sont surprenantes.

LA MORT, éternel tabou Vous venez de cliquer (ouiii!) sur un article de notre série d’été sur la mort (euh…?!). Qu’elle soit racontée avec émotion, tristesse, second degré, humour noir ou sérieux, la mort fascine autant qu’elle effraie. Et plutôt que de faire comme si elle n’existait pas (spoiler alert: on va tous y passer), chez watson, on a décidé de l’aborder pendant le break estival. Pourquoi en été? D'un, pourquoi pas, et de deux, il n’y a jamais de bon moment pour en parler, alors autant le faire sous le soleil!

Pour cette première question, vous avez été nombreux à répondre très sérieusement. La mort doit-elle être triste, drôle, sérieuse? On y revient.

D'abord, on salue les 4% de zombies, ça ne doit pas être facile de cliquer sur des réponses avec des doigts qui tombent.

Un peu de sérieux: vous êtes une écrasante majorité à être serein, chacun à votre façon. Les 6% qui stressent en montant dans un avion, on va essayer de s'occuper de vous, de dédramatiser le sujet cet été, promis. ♥️

Bonne nouvelle, la mort n'est manifestement pas un gros tabou pour vous. On se réjouit d'en parler avec vous cet été!

Pour la société en revanche, ça a l'air de coincer un peu encore...

Vous êtes beaucoup à faire preuve de pragmatisme quant au meilleur moment de s'en aller. «Ni trop jeune, ni trop vieux», quoi. Big up à la team Dalida! ✨

Pas pressé de savoir comment passer l'arme à gauche? Ça se comprend. Félicitations aux 8% de gens qui veulent tomber d'une chaise (et salutations à mes potes qui ont répondu «jeune et drogué», vous êtes des champions).

Là, je vous avoue qu'on s’attendait à une majorité d'amateurs d'inhumation. Soulignons que 10%, donc une personne sur dix, souhaite devenir un diamant gênant. Marilyn Monroe likes this 💎👍🏼

Aïe, 15% à croiser les doigts pour que du monde vienne aux funérailles... et 14% à prévoir une teuf. Ah oui donc on est sur deux salles, deux ambiances.

Intéressant: si pour 52%, un enterrement faire ressortir un mélange d'émotions, pour un quart d'entre vous, c'est une corvée, quelque chose de convenu, et vous préférez dire au revoir à la personne décédée autrement...

GUNS N' ROSES ♥️♥️♥️ Ouiiiii!

La joyeuseté de la mort: 53% à dire que c'est possible, qu'elle fait partie de la vie. Les pieds sur terre. Et les 5% de gens bizarres, on vous aime fort (on aime tout le monde, mais big up aux weirdos).

S'il restait des survivants de la team 1ᵉʳ degré, c'est ici qu'on se quitte (les autres, vous validerez le choix des mots). Le questionnaire suivant s'adressait, il est vrai, aux amateurs de cinéma.

La surprise? Il y a 19% de fans de Marie LaFôret, Bébel et Jacques Villeret! On a donc trois interprétations possibles:

Vous êtes tous pire vieux. Vous êtes tous méga jeunes et vous redécouvrez les classiques des 80's. Les histoires d'électricité et de quéquettes, c'est une passion.

La scène en question 👇 Vidéo: YouTube/RÉPLIQUES CULTES

On vous a bien eu. Toutes ces situations sont vraies et sont tirées des mythiques (et sarcastiques) Darwin Awards.

Pour ceux qui auraient dormi en cours, Darwin est l'auteur du texte fondateur de la théorie de l'évolution. Pour recevoir un Darwin Award, il faut avoir été stérilisé ou être mort dans une situation stupide, éliminant ainsi les éléments moins malins de l'humanité. Vous l'aurez compris - et pour citer le roi Arthur dans Kaamelott (coucou Alexandre Astier) - ces situations sont «systématiquement débiles, mais toujours inattendues»

Et comme vous êtes 26% à avoir pensé que la dernière occurrence était fausse, voici son histoire...



Nous sommes en 1993 et Garry Hoy était spécialiste du droit des sociétés et des valeurs mobilières à Toronto. Il était au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur et de droit. Voulant prouver la solidité des vitres, il s'est lancé contre la fenêtre. Notons qu'il avait déjà tenté l'expérience auparavant et qu'il avait bêtement rebondi. Pas cette fois.

Pour finir en beauté, dans une interview, le porte-parole de l'entreprise fabricant les vitres a mentionné que cette dernière, en fait, ne s'était pas brisée, mais qu'elle était sortie de son cadre. Second «fun fact»? La mort de Hoy a contribué à la fermeture de Holden Day Wilson, en 1996, qui était à l'époque la plus grande fermeture de cabinet d'avocats au Canada.



Mourir en ayant un orgasme, c'est visiblement pas votre délire ultime, seulement un quart d'entre vous trouverait ça super. Par contre, on est ravis de voir que 6% de notre lectorat est composé de zombies. Clairement ça nous réchauffe le cœur, un petit effort et vous rattraperez les 7% de platistes qui estiment que l’épectase est une vaste fumisterie.

Et on termine avec la dernière question. Ce qui est chouette, c'est que vous êtes assez conscients de ce qui risque de vous tuer. Oui, votre point faible, c'est bien votre cœur. Par contre, ne vous en déplaise, mais vous avez clairement plus de chances de mourir d'une maladie respiratoire que de mort violente. Navré.

Le classement des décès en Suisse:

Maladies cardiovasculaires. Tumeurs malignes. Démence. Maladies de l'appareil respiratoire. Accidents et morts violentes. Diabète sucré. Maladies infectieuses.

Merci d'avoir participé à notre sondage mortel! Rendez-vous tout au long de l'été avec des articles en lien avec ces questions!

