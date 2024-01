Taylor Swift à la Star Ac'? TF1 répond

La news a eu tôt fait de faire lever plus d'un sourcil. Comment expliquer que la venue de la chanteuse, nommée «Personne de l'année 2023» par le TIME Magazine, ne fasse l'objet d'aucune promotion médiatique de la part de TF1? Passer sous silence la participation d'une personnalité de cette envergure à l'émission semble illogique. Malgré les protestations des fans de l'émission - et ceux de Tay Tay - le journaliste, réputé pour être toujours très bien informé sur ce qui se passe chez TF1, n'en a pas démordu: «j’ai des sources fiables», tweetait-il hier encore.

On ne verra plus de stars comme Beyoncé ou Mariah à la Star Ac'

Quelle personne chiante êtes-vous en janvier?

En ce premier mois de l'année, il y a plusieurs teams qui s'affrontent. Pendant que certains «soignent le mal par le mal», d'autres vont s'ébrouer dans la neige, tandis que d'autres encore luttent contre le froid du mieux qu'ils peuvent. Et vous, vous vous situez où? Faites notre quiz!

En janvier, on est tous le con de quelqu'un. C'est valable toute l'année, mais ce mois-ci, on sort tout juste des Fêtes, et on est soit plein de bonnes intentions, soit au comble du désespoir. Il y a aussi des gens qui se situent entre les deux, à différents degrés de bonheur ou de haine envers la Terre entière.