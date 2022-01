Image: watson

Starter pack

Le Starter Pack du cool kid🐣

Théo, 3 ans, bébé en crèche privée et amateur de jouets en bois n'existe pas mais il pourrait.

Aujourd’hui, c’est un grand jour pour Théo. Sa maman lui a acheté des nouvelles fringues pour la montagne. Et pas n'importe quoi, des habits Patagonia. Il ne va les porter que quatre heures (mon Dieu, ce qu'il grandit vite!), mais c'est une question de responsabilité parentale. Faudrait pas qu'il attrape froid en se promenant à Verbier.

Tu es cool, on a compris. Image: giphy

Théo est looké avec une polaire couleur crème sur laquelle il a déjà bavé. Même qu’il y a des restes de son lunch collés dessus (beurk). Pas sa faute, son père refuse de lui mettre une bavette avec récupérateur de nourriture quand il mange, il dit qu'il vaut mieux que ça.

«Wesh papa j'comprends pas quand tu me parles.» Image: imgur

Pourtant, la bavette avec récupérateur de nourriture c’est vachement pratique quand Théo doit recracher la purée carottes-gingembre que sa mère a «cuisinée». Elle en est très fière car elle la prépare avec son Thermomix. C'est THE robot de cuisine. Elle en vante les mérites à toute personne qui vient chez elle, comme si elle avait un code promo. Bah ouais c'est clair, si t'as pas un Thermomix à 35 ans, t'as raté ta vie de maman au foyer overbookée. N'est-ce pas Camille?

Camille approuve. Image: giphy

Quoiqu’il en soit, Théo est méga stylé (et svelte) dans sa tenue Pata. Ah oui, on dit «Pata» et pas «Patagonia» quand on est cool comme les parents de Théo. Quand sa mère va l'exhiber au parc telle une poupée Barbie, il peut clairement montrer qu'il est le boss du bac à sable. Pourquoi? Bah parce qu'à lui, on n'a pas refilé les vieilles fringues d’un enfant inconnu. Théo porte des pièces collection printemps-été 2021. Prière de ne pas toucher, c’est du cachemire, c'est délicat.

Théo, mérite-t-il une claque de sa daronne? Oui, et pas q'une. Non, il est tellement chou. Réponse C, la réponse C.

Pour en revenir à la polaire, les parents de Théo font ce truc que tout parent qui confectionne des mini-moi aime faire: ils achètent la même pour eux. Ils font une photo de famille qu'ils posteront sur Instagram, avec un sourire sponsorisé par Signal White Now. «Dis cheese Théo!» Oui, il est fluent in English parce que sa nounou Patricia est Philippine et qu’elle ne lui parle qu’en anglais.

Et puis, il va dans une crèche privée bilingue. Ses parents veulent qu'il soit armé le plus tôt possible pour les grands défis de la vie, c’est-à-dire HEC. Pourtant, à 3 ans, Théo ne parle toujours pas. Inquiétant? Pas du tout. Ses parents ont un argument béton pour toute personne qui relève son mutisme: «Tu sais, Einstein n’a commencé à parler qu’à l’âge de 4 ans☝.» C'est sûr, cet enfant va faire de grandes choses.

Image: giphy

Théo porte également un collier en ambre. Raison officielle: ça calme ses poussées dentaires. Raison officieuse: ça lui donne un look de surfeur. Sa mère a même arrêté de lui couper les cheveux. Théo les a toujours dans la gueule, du coup il se cogne à plein de trucs et quand elle se rend compte que c’est dangereux, elle lui met une barette sur le côté, façon Julien Doré à l'époque de «La Nouvelle Star».

Comme Julien Doré, la mère de Théo fait-elle un fashion faux-pas en le coiffant de la sorte? Oui ma chérie, c'est pas très moderne. On peut faire beaucoup mieux. Donnez-lui un Xanax qu'on en finisse.

Ce qui différencie également Théo des autres bébés, c'est qu'il n'a que des peluches Steiff. Il paraît que ce sont les plus jolies (par extension les plus chères), mais ce sont aussi les plus chiantes. Sans parler de tous les jouets en bois que sa mère lui achète sous prétexte qu’ils contribuent à son «épanouissement personnel». Fisher-Price et des trucs qui font du bruit? Oh que non! C'est d'un laid. À la place, Théo a un éléphant orange Vitra sans expression faciale. Du coup, il se fait vite chier. Mais grâce à ses skills en cris, il finit devant Paw Patrol avec un biberon au lait d'avoine. Ses parents tolèrent ce dessin animé, mais uniquement parce que le New York Times en a parlé dans un article.

Ce week-end, Théo va à Verbier dans le chalet de son grand-père. Ses parents l'ont inscrit à un cours d'initiation au télémark. On souhaite bonne chance à Théo pour la suite de sa vie!

