Saint-Valentin: dites-lui avec des nuggets!

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Bella et Tulipe vont souvent prendre l'air. Et toi?

Voici les 31 photos et gifs d'animaux les plus drôles de la semaine

C'est officiel, le riz Casimir est l'un des pires plats au monde

Ne tirez pas sur le messager! Ce n'est pas nous qui le disons, mais une encyclopédie en ligne.

TasteAtlas est l'encyclopédie en ligne de la cuisine et de son histoire culturelle - une sorte d'atlas mondial des plats traditionnels du monde entier. Plus de 10 000 repas et plats y sont répertoriés et décrits.