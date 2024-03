14 dessins qui montrent pourquoi la Journée des femmes est nécessaire

Le 8 mars est la Journée internationale des droits des femmes. Les bandes dessinées et dessins humoristiques suivants montrent pourquoi nous avons tant besoin de cette journée.

«Je suis cavalière et les mecs me demandent si je peux les monter»

- Le personnage principal est une femme, et il n'y a pas d'option pour jouer un homme? Le pire jeu de tous les temps! - Il y a tellement de jeux où il faut incarner un homme... - Ça ruine l'immersion! - On attend toujours de nous qu'on soit immergées, quoi qu'il arrive... - Cette diversité forcée de m*** - On est en 2021 (2024), pourquoi est-ce toujours un problème?

