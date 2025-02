9 classiques du cinéma qui seraient bien plus drôles à l'envers

Et les pires films de l'année sont...

(via reddit)

Superman met toujours les gens dans des situations dangereuses et se cache ensuite.

Dans cette série feel-good, les personnages parcourent le monde et se ressuscitent les uns les autres jusqu'à ce que l'un d'eux soit couronné roi.

L'histoire tragique d'un banquier qui un jour se présente au travail avec des vêtements sales et est jeté à la rue.

Indiana Jones vole l'Arche d'Alliance aux Américains et l'enterre dans le désert avec l'aide des nazis.

Un garçon voyage dans le passé et tente désespérément de séparer ses parents.

Les grands films de Hollywood sont déjà assez palpitants à l'endroit, mais, quand les internautes font des montages à l’envers, ça offre des histoires encore plus intéressantes.

Bref, le mystère est résolu

Après une semaine de suspense, enfin, le dénouement. La publicité énigmatique qui affolait les Français dans le métro de Paris annonçait bel et bien le retour du meilleur format court français. Et vous, ça vous réjouit?

Parce que, ici, on y croyait très fort. Et les internautes aussi. Depuis lundi, une mystérieuse publicité placardée dans les couloirs du métro de Paris laissait suggérer que la série bref., des humoristes Kyan Khojandi et Navo, allait renaître de ses cendres.