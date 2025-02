9 classiques du cinéma qui seraient plus bien drôles à l'envers

Et les pires films de l'année sont...

Superman met toujours les gens dans des situations dangereuses et se cache ensuite.

Dans cette série feel-good, les personnages parcourent le monde et se ressuscitent les uns les autres jusqu'à ce que l'un d'eux soit couronné roi.

L'histoire tragique d'un banquier qui un jour se présente au travail avec des vêtements sales et est jeté à la rue.

Indiana Jones vole l'Arche d'Alliance aux Américains et l'enterre dans le désert avec l'aide des nazis.

Un garçon voyage dans le passé et tente désespérément de séparer ses parents.

Les grands films de Hollywood sont déjà assez palpitants à l'endroit, mais, quand les internautes font des montages à l’envers, ça offre des histoires encore plus intéressantes.

J'ai mangé une raclette à Dubaï et je vous raconte

Plusieurs restaurants à Dubaï proposent ce mets typiquement suisse (les Français, on ne veut rien entendre). Pour ne pas mourir bête, j'ai décidé de tester l'un d'entre eux.

Quand on goûte de la raclette à l'étranger, on a tendance à prendre ça beaucoup trop au sérieux. Comme si, en tant que Suisse, le fromage coulait dans nos veines. C'est donc avec cette énorme responsabilité, ce lourd fardeau sur mes épaules, que je suis allée mercredi soir à La Ville, à Dubaï. Et ce n'est pas n'importe quelle raclette qui est proposée dans cet hôtel. C'est «Raclette Reverie» (à prononcer comme Dexter).