C'est censé être qui? Ces 21 statues de cire sont complètement ratées

Ils ont vu le film le plus attendu de l'année et voici leur avis

«Barbenheimer» existe, voici la bande-annonce

Le plus grand crossover de l'été a enfin sa bande-annonce. Grâce à l'intelligence artificielle, une bande-annonce d'un film qui mélange Oppenheimer et Barbie a été générée pour un résultat qui détone.

A moins de vivre dans une grotte, vous n'avez probablement pas échappé au pouvoir marketing d'Hollywood qui a investi des millions dans la promotion des films Barbie et Oppenheimer, produits respectivement par les studios Warner Bros. et Universal. Deux gros films très attendus, sortis le même jour, ce mercredi 19 juillet, et qui sont désormais plus qu'une seule et même œuvre, aussi improbable soit-elle.