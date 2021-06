Divertissement

26 chiens qui prennent beaucoup trop de place



Image: reddit

26 chiens qui prennent beaucoup trop de place🐶

Ils n'en ont pas conscience mais ils sont gigantesques. Voici 26 toutous trop grands pour cette planète.

Quand on achète un chien, on se dit: Oooh! Il est trop mignon le bébé! Et puis, le doggo grandit, grandit et parfois, il ne s'arrête jamais. C'est sûrement ce qui est arrivé à ces propriétaires de chien qui se demandent encore s'ils vont un jour, voir le bout du tunnel.

«Il a quel âge?»... «3 mois et demi».

Pourquoi il me mate comme ça lui, il veut un coup de boule?

Ils sont pas très confortables ces sièges.

Ouais scuse Jacqueline, j'ai pas eu le temps de me peigner ce matin.

Appuie, voilà là, y a un nœud, ah merci!

Non je ne suis pas gros, c'est ma fourrure qui fait de l'épaisseur!

Mon job: protéger l'humain tout rose à côté de moi.

Les parents savent que je suis sur le canapé?

J'sens rien, plus fort avec la brosse petit humain!

Des gros biscottos et rien dans le ciboulot.... ils disent.

Plus tard, tu deviendras grand comme moi.

Excusez-moi monsieur, mais j'étais là avant.

Moi aussi j'étais là avant.

J'ai la flemme de marcher.

Porte-moi!

C'est une technique d'étouffement que j'ai inventé. C'est très efficace.

Ingrid, est-ce que tu baises?

Nous sommes en mission pour le Père Noël. C'est classé secret défense et vous n'êtes pas dans le secret.

Papa, j'ai peur, le véto va me couper les ongles.

J'suis stone.

Lâche-moi, c'est bon, je sais que je suis chou.

J'espère que mon humain n'a pas oublié mon paquet de Dragibus.

Jason, pousse-toi un peu pour voir...

C'est moi le plus grand!

Y a un truc entre elle et moi, je le sens.

Et pour finir, ce malamute géant!

Et si on vous disait que l'auteure de l'article n'aime pas les chiens?😱

