La Romandie n’a pas le droit de voir la série qui affole la planète

La série War, produite par HBO et Sky UK, n’est pas diffusée sur les plateformes de streaming en Suisse romande. image: hbo, shutterstock.

War, disponible depuis une semaine, serait ni plus ni moins que «la meilleure série HBO depuis Succession». Problème, en raison d’un méli-mélo dans les droits de diffusion, la Suisse romande n’y a pas accès et aucun producteur ou diffuseur ne sait quand ça va se décanter. On vous explique (presque) tout.

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«Jouissif», selon Telerama. «Une pépite», nous assure Le Point. «Un chef-d'œuvre de divertissement décomplexé», ose même The Guardian. La série War, sortie il y a pile une semaine, n’en finit pas de collectionner les superlatifs. Cette anthologie raconte le divorce sanglant entre un magnat de la tech (Dominic West) et une star de cinéma (Sienna Miller), orchestré par deux cabinets d’avocats londoniens prêt à tout pour terrasser l’autre. Une confrontation imaginée par George Kay, papa de Lupin, Criminal ou encore Hijack.

Vous êtes titillés? Pas de bol: les Romands en sont purement et simplement privés.

Alors que les médias internationaux tartinent sur le «chef-d’oeuvre», pas un mot dans la presse romande. Ceci explique sans doute cela. Pourquoi faire du bruit pour une sortie inaccessible? Le problème – comme souvent dans le monde de plus en plus retors du streaming, c’est que les plateformes ne se tirent jamais une balle dans le pied en communicant sur les séries dont elles n’ont pas (encore?) les droits.

Si bien que les utilisateurs, livrés à eux-mêmes, se retrouvent contraints d’affronter leur propre déception en découvrant tout seuls qu’ils ne sont pas autorisés à visionner une série pourtant événement dans le reste du monde et... en Suisse alémanique.

Car, oui, War est bien disponible sur Sky Switzerland, la petite sœur helvétique de Sky Group, géant britannique de la télévision. Sauf que cette plateforme suisse, dépendante de Sky Deutschland, ne possède pas les droits pour la Suisse romande, ne propose aucun sous-titres en français et les Romands n’ont jamais eu aucun intérêt à s’y abonner. L’ironie, c’est que le siège de la société est basé... à Neuchâtel.

Vous trouvez cela compliqué? Attendez de lire la suite.

La série dont tout le monde parle a été coproduite par HBO et Sky UK. La voilà donc logiquement propagée en exclusivité sur les plateformes de ceux qui ont mis l’argent sur la table. Autrement dit, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Irlande, l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse pour ce qui est de Sky. Aux Etats-Unis, War brille sans surprise sur HBO, alors que dans les pays ou le géant britannique ne règne pas en maître, la série se déguste sur la plateforme HBO Max, comme en France, par exemple.

Contacté par watson, Sky Switzerland confirme:



«Sky Switzerland détient les droits exclusifs uniquement pour la version en allemand» Fabian Stein, responsable du contenu chez Sky Switzerland

C’est là que les sérivores romands fulminent: la plateforme HBO Max est présente en Suisse depuis le début de l’année, mais ses abonnés romands n’ont malgré tout pas droit à «la meilleure série HBO depuis Succession». Il faut rappeler aussi qu’avant le large déploiement de Max en Europe, les Suisses avaient accès aux productions de la chaîne de Game of Thrones par l’intermédiaire de Sky Switzerland chez nos voisins alémaniques et Canal+ en Romandie.

Ce qui est d’ailleurs toujours le cas.

Les deux diffuseurs ont bien sûr dû se réorganiser. En janvier, Sky Suisse garantissait au Temps qu’elle pourrait conserver la programmation existante, mais qu’elle «n’aurait pas les nouvelles fictions de Max». Sur Canal+, HBO est toujours disponible moyennant un supplément ou de la publicité suivant l’abonnement. Si la société Sky Switzerland confirme avoir obtenu l’exclusivité en allemand de War, et ce «malgré la présence de HBO Max en Suisse», elle «suppose que les droits pour la version française sont toujours disponibles». Des droits détenus par Canal+ en Suisse romande.

Egalement contacté par watson, Canal+ Suisse rappelle que «dans le cadre de nos accords avec Warner, nous mettons à disposition dans nos offres le catalogue de la plateforme HBO Max Suisse».

«La série War n’étant pas encore disponible sur HBO Max en Suisse, il est donc normal qu’elle ne soit pas non plus accessible depuis l’app Canal+» Canal+ Suisse, à watson

En renvoyant la patate chaude, Canal+ précise que les abonnés pourront en savoir davantage «dès que les équipes HBO Max Suisse auront communiqué une date de disponibilité».

Nous voilà bien avancés, puisque pour causer de HBO Max dans notre pays, il faut parvenir à joindre la branche allemande de la maison mère, à savoir Warner Bros. Discovery. Un géant qui vient d’être avalé tout rond par Paramount Skydance il y a trois jours, formant désormais une nouvelle entité baptisée Skydance.

Et, non, Skydance n’a strictement rien à voir avec Sky Group, donc Sky Switzerland. (Ce serait trop facile.)

Vous suivez toujours?

Après avoir décortiqué l’imposant organigramme de la multinationale, nous avons pu poser nos question à une responsable de la communication de la région Dach. Sa réponse ne va faire que renforcer la frustration des Romands:

«Nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur les droits de diffusion, Sky étant coproducteur et détenant les droits de première diffusion sur ses marchés» Warner Bros. Discovery. à watson.

Circuler, il n’y a rien à voir. Flairant le vide juridique romand, Sky Switzerland en a profité pour nous assurer que la plateforme fera de «son mieux» pour offrir les sous-titres en anglais «dès que possible», des fois que des Romands anglophiles seraient tentés de s’y abonner juste pour visionner War.

La Romandie est isolée entre l’Allemagne et la France

Ce n’est de loin pas la première fois que la Suisse romande se retrouve privée de productions internationales sans que ça n’émeuve grand monde dans le panier de crabes méchamment fractionnés que sont les droits de diffusion. Un verrou géographique qui avait déjà privé notre petit coin de pays de la sortie de la deuxième saison de la série française Bref, produite par Disney+.

Et le coupable s’appelle DACH, acronyme de Deutschland, Autria et Confoederatio HelvetIca. Un territoire économique à majorité germanophone qui oublie souvent les deux millions de résidents helvétiques parlant français. A l’époque du faux départ romand de la série Bref, Arnaud Dufour, professeur HES associé au Media Engineering Institute de la HEIG-VD, nous rappelait pourquoi la plupart des multinationales gèrent la Suisse depuis la zone Dach:

«A chaque fois, les spécificités locales des "petits" marchés sont gommées. Ce sont des multinationales pour lesquelles le marché romand est petit par rapport au marché suisse et aux autres marchés européens ou internationaux» Arnaud Dufour, professeur HES associé au Media Engineering Institute de la HEIG-V

Dans le cas de cette série événement mettant en scène Sienna Miller et Dominic West, voir le public romands ainsi snobé est d’autant plus frustrant que tous les acteurs de cette production se renvoient la balle, sans être en mesure d’assumer le méli-mélo, encore moins de donner une éventuelle date de sortie sur HBO Max Suisse ou Canal+.

Si les plateformes de streaming sont décidément très fortes lorsqu’il s’agit d’imposer à leurs abonnés une hausse du prix des abonnements dans notre petit coin de pays, elles ont manifestement toutes les peines du monde à leur communiquer clairement ce à quoi ils n’ont pas accès.

Reste plus qu’à s’armer de patience ou, pour les plus pressés, déguster War avec des sous-titres en allemand et en s’abonnant à une énième plateforme.