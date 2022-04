Image: Shutterstock, knowyourmeme, Instagram

Federer, la guerre des pixels et un meurtre sont dans l'actu en mèmes

Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Au menu: Federer n'est plus numéro 1 suisse, la guerre des pixels sur Reddit et un meurtre qui avait été annoncé il y a 10 ans.

L'actu en Suisse

La fin de Roger Federer?

Ça faisait depuis 2001 que notre Rodger national était en tête du classement des meilleurs joueurs suisses effectué par Swiss Tennis. Coup de tonnerre, ce n'est plus le cas selon le dernier en date. Il a été remplacé par un Henri Laaksonen qui sera, on l'espère, digne des exploits de son prédécesseur. A noter que Federer n'a pas été réellement dépassé puisqu'il a été retiré de la hiérarchie à cause de sa longue absence en compétition pour cause de blessure. Mais c'est quand même un sacré coup, et ça nous ramène à l'éternel sujet de sa retraite. Est-ce pour bientôt? Ce dépassement est-il un signe avant-coureur? Ou alors, est-ce que notre légende nous prépare-t-elle un énième come back? Qu'en pensez-vous?

Barrage hydraulique vs. mouches

Avec un jugement du Tribunal fédéral, c'est le dénouement d'une bataille juridique dantesque qui opposait deux communes du Haut Valais... à des plécoptères, à savoir des mouches à pierre. Autrement dit, le choc des titans. Bon, on a peut-être un peu triché car les insectes étaient défendus par le WWF. Mais ces derniers ont quand même réussi à faire annuler un projet de barrage hydraulique sous prétexte qu'il nuisait à l'habitat des mouches. Petit conseil: si votre voisin vous casse les pieds avec un agrandissement de sa maison qui empiète vos plates-bandes, essayez l'argument des mouches. On ne sait jamais...

L'actu à l'étranger

La guerre des pixels

Alors que le monde court à la catastrophe entre la crise climatique et la guerre en Ukraine, les internautes ont entrepris une activité cruciale pour l'humanité: la guerre des pixels. Le forum Reddit a ouvert pendant quelques jours une toile géante numérique où chaque utilisateur peut poser un pixel d’une couleur toutes les 5 minutes. Ceci a donné lieu à une véritable bataille entre différentes communautés, pour savoir qui imposerait son drapeau avant de se le faire supprimer. On y distingue maintenant des grands drapeaux anglais, américains, français et allemands. Et le drapeau suisse? Disons qu’il est beaucoup plus petit…

99% de l'air de la planète est pollué

Vous pensiez qu'une sortie à la montagne suffirait à soigner vos poumons de la pollution de la ville? Ou que le bon air se respire dans la forêt? Eh bien malheureusement cela ne suffit pas. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la quasi-totalité de la population, à savoir 99% des humains, respire un air pollué. Donc à moins que vous viviez au milieu du désert de Gobi, c'est difficile d'y échapper. En plus, le dernier rapport du GIEC est sorti ce mercredi et c'était loin d'être rassurant. Ça serait peut-être bien de ralentir un peu sur la consommation d'énergies fossiles vous ne pensez-pas? Après cela, allez-vous prendre plus souvent les transports publics?

La news WTF

Comment tuer son mari?

Ce lundi s'est ouvert à Portland, aux Etats-Unis, le procès de Nancy Brophy, une auteure américaine accusée du meurtre de son mari. Cette actu n'est pas tellement WTF jusqu'à ce qu'on apprenne que la femme avait rédigé en 2011 un livre qui s'appelait... «Comment tuer son mari». Les cinq raisons étaient 1) Des questions financières; 2) Un mari menteur ou infidèle; 3) Un mari qui est tombé amoureux de quelqu'un d'autre; 4) Un mari violeur ou abuseur; et 5) Vous êtes un tueur professionnel. Et il paraît qu'elle réclame maintenant 1.5 millions de dollars de prime d'assurance-vie. On ne va pas avoir trop de peine à choisir sa catégorie...

