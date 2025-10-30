en partie ensoleillé14°
DE | FR
burger
Divertissement
Suisse

Horlogerie: Jonathan Cohen frappe un grand coup avec Audemars Piguet

L&#039;acteur français Jonathan Cohen prête sa bobine et ses poignets à une campagne pour l&#039;anniversaire d&#039;Audemars Piguet
L'acteur français Jonathan Cohen prête sa bobine et ses poignets à une campagne pour l'anniversaire d'Audemars Piguet, en partenariat avec Vanity Fair (Condé Nast), qui circule actuellement sur les réseaux sociaux.capture d'écran: audemars piguet x vanity fair

Jonathan Cohen frappe un grand coup avec cette marque suisse

L'acteur français a rejoint un panel de célébrités de renom, parmi lesquelles Serena Williams, Simone Biles ou encore Mark Ronson, invitées à célébrer le 150e anniversaire d'Audemars Piguet, dans une nouvelle campagne en partenariat avec Vanity Fair.
30.10.2025, 15:0730.10.2025, 15:07
Marine Brunner
Marine Brunner

Ce n'est pas tous les jours qu'on fête ses 150 ans (ou son «sesquicentenaire», comme nous l'apprend malicieusement Vanity Fair). Il fallait donc à Audemars Piguet, la prestigieuse maison horlogère basée depuis 1875 dans la Vallée de Joux, qu'elle soit bien entourée.

C'est désormais chose faite: dans un spot léché qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, la marque rassemble quelques talents récemment accueillis dans sa grande famille. De Simone Biles (gymnaste américaine la plus titrée de l’histoire) à la musicienne britannique RAYE, en passant par les tenniswomen Aryna Sabalenka et Serena Williams, jusqu'à l'acteur Jonathan Cohen.

Date de sortie, couac avec Muriel Robin: on vous dit sur «LOL» saison 5

Un savant mélange de «femmes pionnières» et d'«innovateurs culturels», explique Audemart Piguet dans un article partenariat Vogue.

Aryna Sabalenka, Jonathan Cohen, RAYE et Simone Biles pour Audemars Piguet
Aryna Sabalenka, Jonathan Cohen, RAYE et Simone Biles pour Audemars Piguet.image: x/audemars piguet

Sans se départir de son humour taquin et un poil absurde, Jonathan Cohen souhaite ainsi à AP pour les 150 prochaines années de «rester les mêmes». «Surtout, ne changez pas», préconise-t-il, un modèle Code 11.59 Selfwinding Chronograph au poignet.

Le conseil de Jonathan Cohen.
Le conseil de Jonathan Cohen.capture d'écran: audemars piguet x vanity fair
Image
capture d'écran: audemars piguet x vanity fair
Le modèle Code 11.59 Selfwinding Chronograph d&#039;Audemars Piguet porté par Jonathan Cohen.
image: audemars piguet

Mais attention, tout de même: «Restez innovants», précise encore l'acteur et producteur de 45 ans dans le spot éclair de 21 secondes. «Restez les mêmes tout en changeant.»

«Débrouillez-vous avec ça. Je suis désolé»
Jonathan Cohen, fidèle à lui-même.

Ok, on fera avec. En attendant, la vidéo est à découvrir sur Instagram et le site de Vanity Fair.

D'autres fans d'Audemars Piguet...

Après Genève, les Bieber partent à la conquête du canton de Vaud
Chaud devant! Les dernières actus people!
Le couple le plus WTF de l'année officialise: «C'est intense»
Le couple le plus WTF de l'année officialise: «C'est intense»
de Marine Brunner
Le cauchemar de Donald Trump prépare sa revanche
Le cauchemar de Donald Trump prépare sa revanche
de Fred Valet
Victoria Beckham fait 8 révélations choquantes sur Netflix
1
Victoria Beckham fait 8 révélations choquantes sur Netflix
de Marine Brunner
Pourquoi Taylor Swift se fait défoncer par ses fans
Pourquoi Taylor Swift se fait défoncer par ses fans
de Sabeth Vela

Les stars à poil au festival de Cannes

1 / 17
Les stars à poil au festival de Cannes
Les tenues les plus scandaleuses du Festival de Cannes
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris
1 / 31
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris

Hailey Bieber.
source: wwd / river callaway
partager sur Facebookpartager sur X
Quand les tiktokeurs tentent de rayer les tics de language
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Attention à ces changements de loi en novembre en Suisse
2
Un ex de Coop fait des révélations sur les caisses automatiques
3
La neige tombe, mais son «ennemi par excellence» arrive
Un Suisse exploitait plus de 40 hommes dans son bordel clandestin
Depuis dix ans, un Bernois faisait venir illégalement ses proies de l'étranger, organisait leur prostitution et prélevait ensuite la moitié de leurs revenus. L'homme a été arrêté.
Ses victimes venaient d'Espagne, de Colombie, de Tchéquie, du Brésil et du Venezuela. En dix ans, un homme originaire de Berne a fait venir illégalement en Suisse au moins 40 hommes pour les exploiter dans la prostitution. La police estime que le nombre réel de victimes pourrait être nettement supérieur.
L’article