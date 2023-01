Milf Manor, la nouvelle télé-réalité qui choque... et rien à voir avec le supermarché suisse.

Pourquoi «Milf Manor» est la «plus dégoutante» des télé-réalités

L'émission de télé-réalité Milf Manor a été créée aux États-Unis la semaine dernière. Le concept de l'émission va probablement heurter votre sensibilité.

The Bachelor, Love Island et Too Hot To Handle... on aurait pu penser qu'on avait déjà touché le fond avec ce genre d'émissions. Mais c'est mal connaître les producteurs de télé-réalité qui arrivent à embarrasser les participants un peu plus encore sous les yeux du monde entier. Dernier exemple en date: la nouvelle émission Milf Manor, diffusée pour la première fois sur la chaîne américaine TLC la semaine dernière.

Pour ceux qui ne sont pas trop ambiance Pornhub: le terme «Milf» signifie «Mother I like to fuck». Par contre, je ne vous traduis pas cette phrase, vous êtes grand. Le nom de l'émission révèle tout le concept: huit mères plutôt âgées (50 ans et plus) sont en vacances dans une luxueuse villa au Mexique et recherchent un homme plus jeune (20-30 ans).

Mais il y a un piège...

Pour de nombreuses chaînes de télé, ce concept serait déjà assez inédit et aventurier. Mais pas pour TLC qui est dans le turfu. Le show a un énorme twist: les jeunes hommes sont les fils des Milfs.

Regardez la bande-annonce:

Vidéo: twitter

Les mères doivent donc apprendre à connaître l'un des jeunes hommes pendant que leur fils est également là et sort avec les autres mères. Plus tordu encore, la maman et le fils partagent une chambre et apprennent ainsi à connaître les activités nocturnes de l'autre - aboutissant à des scènes qui vous laisseront bouche bée.

Dans l'une des séquences, la Californienne April est assise à côté de son fils Gabriel et affirme qu'il ne sait même pas qu'elle a une libido extrêmement élevée. Une autre participante, Kelle, qui se décrit comme une «maman disco» déplore que son fils ne lui laisse pas la chambre le premier soir, afin qu'elle ait des relations sexuelles avec Ryan, 24 ans. Jimmy, le fils de Soyoung, explique lui aussi en détail ce qu'il aimerait faire des pieds de Pola.

Moment de gênance 3, 2, 1...

Vidéo: twitter

Si on pousse le truc un peu plus loin, on se rend compte que l'émission offre la possibilité à deux hommes de devenir les beaux-pères l'un de l'autre.

L'inceste est normalisé

Evidemment qu'avec un tel concept, le show est tombé sous le feu des critiques. Dans une séquence, les fils se tiennent torse nu et tous muscles dehors devant les huit mères et chacun peut en choisir une pour un rendez-vous. De nombreux téléspectateurs ont souligné qu'une telle scène ne serait jamais diffusée à la télévision si elle impliquait des hommes et leurs filles.

L'extrait probablement le plus critiqué est le défi du toucher. Les mamans ont les yeux bandés et doivent toucher les fils - toujours à moitié nus - et deviner lequel d'entre eux est leur fils. Un téléspectateur a tweeté que la scène «normaliserait l'inceste», tandis qu'un autre a commenté:

«C'est l'émission la plus dégoûtante que j'aie jamais vue à la télévision»

