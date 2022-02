Voici pourquoi les candidats de «Love is Blind» ne boivent que dans des verres dorés

«Love is Blind» fait partie du top 10 des programmes Netflix les plus regardés en Suisse. Des verres à vin opaques obsèdent les fans de l'émission.

«Love is Blind», c’est un peu le «Mariés au premier regard», version Netflix. Des hommes et des femmes célibataires se rencontrent et discutent sans se voir. Les rendez-vous ont lieu dans ce qu’on appelle des «capsules», de petits salons séparés par des parois opaques. Ils tissent des liens forts en rigolant, en se racontant des moments durs de leur vie, genre, «le jour où je me suis fait poignarder par mon meilleur ami», jusqu’à tomber amoureux. Ils ne quittent les capsules qu’après s’être engagés à se fiancer.

Mais cette saison, on ne s’étonne pas seulement de la vitesse à laquelle les candidats s’engagent pour la vie (à peu près 10 jours), mais aussi des verres à vin qu'ils trimballent partout. Ils sont massifs, dorés, extrêmement opaques et semblent être le seul récipient disponible pour boire dans cette émission. Les fans de «Love Is Blind» sont obsédés.

Le créateur de la télé-réalité, Chris Coelen, a déclaré à Variety: «Je ne sais pas, c'est quelque chose que j'aime. Quand vous regardez la série, vous savez que c'est la nôtre. C'est un suivi très authentique, très vrai, du parcours de ces gens, mais j'aime le fait que nous ayons cette sorte de fil conducteur, c'est amusant.»

netflix

Lors de la première saison, les verres à vin étaient souvent transparents, ce qui permettaient de voir que les candidats picolaient comme des trous, à commencer par Jessica, la candidate qui partageait son verre de rouge avec son chien, parce que soi-disant, il aimait le vin.

capture d'écran netflix

capture d'écran netflix

Mais il y a une explication plus pragmatique. En utilisant des verres opaques, les monteurs de la télé-réalité peuvent plus facilement assembler différentes scènes sans révéler la différence de niveau de boisson et donc, faire des raccords. Ce n'est qu'un peu de magie télévisuelle.

