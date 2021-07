Divertissement

Télé-réalité

Secret Story de retour? Voici 7 moments cultes pour patienter



youtube/watson

Le retour de Secret Story? Voici sept moments cultes pour patienter

Endemol serait actuellement en pourparlers avec Netflix. En attendant de retrouver le confessionnal, la Voix et des gens qui ne savent pas parler français, retour sur sept moments inoubliables de l’émission.

«Ici la voix.» L’émission de télé-réalité qui s’est arrêtée en 2017 pourrait bel et bien faire un retour à la télévision. Selon plusieurs sites français, des discussions sont entamées entre Endemol et Netflix. Rien d’étonnant quand on sait que la plateforme de streaming a élargi son catalogue d’émissions de télé-réalité avec des shows comme Too Hot To Handle, Love is Blind, The Circle et plus récemment, Sexy Beasts.

Et des candidats de télé-réalité français, il y en a à la pelle. Bon, faudra les rapatrier de Dubaï, mais ils risquent d'être volontaires. On se réjouit de voir des gens s’embrouiller pour savoir qui doit vider le lave-vaisselle.

Néanmoins, si la rumeur se confirme, il y aura du changement côté éliminations. A l’époque, jadis, d’antan, c’était les téléspectateurs qui votaient pour le candidat qu’ils voulaient sauver. Si l’émission bouge sur Netflix, fini le direct. Peut-être que le public votera via une application comme c’est le cas pour Love Island.

Pour patienter, on vous a dégoté ces perles sur Twitter:

«Ayem, enchantée!»

est-ce que je vais candidater à la nouvelle saison de #SecretStory version netflix? oui. pic.twitter.com/MkbYCKViaa — 𝒌𝒂𝒚. (@planeteher) July 21, 2021

History ou history?

Pendant un test quand c’est écrit « justifiez votre réponse » alors j’ai 0 arguments pic.twitter.com/81ZTfo0F6y — out of context tv réalité (@OOCtvreal) July 8, 2021

De la punchline comme on aime.

je chiale pic.twitter.com/3OVLY4xyDF — out of context tv réalité (@OOCtvreal) June 27, 2021

«Franchement, j'suis trop choquée!»

Actor Studio... action!

Vilaaaaaiiiines!

A l'époque, on utilisait le mot «cruche»

