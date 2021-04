Quelle Real Housewife de Beverly Hills êtes-vous?

Top Chef, épisode 6: du riz vénéré et un Dragon Ball qui se vénère

Cette semaine, la séparation tragique du duo le plus mignong de l'émission.

La semaine dernière, c'est Bruno, le plus choupi de tous les choupis, qui a été éliminé. Mais pas le temps de s'apitoyer parce que, cette semaine, le programme est costaud: grains de riz, cuissons rocambolesques, et une dernière chance «inhabituelle et redoutable». C'est parti.

Cet épisode démarre dans la souffrance. Oui, car c'est l'heure de l'épreuve «je vais vous demander de cuisiner avec un grain de riz», aka l'épreuve du confinement. Elle sera présidée par Pascal Barbot, chef 2 …