4 télé-réalités si tordues qu'elles sont à la limite de la légalité

Le youtubeur Squeezie a déterré des télé-réalités si scandaleuses qu'on se demande comment la prod' a pu avoir les autorisations.

L'homme qui devait survivre grâce à des jeux concours

On commence avec une émission comme le Japon sait si bien les faire. Ça s'appelle Denpa Shonen et le pitsch est le suivant: un homme est enfermé dans un appartement, sans vêtements, sans bouffe et sans argent. Pour survivre, il a à disposition des magazines dans lesquels il va devoir jouer à des jeux concours.

Quand il débarque dans l'appartement, Tomoaki Hamatsu est à poil. S'il veut avoir des fringues, il faudra qu'il les gagne grâce à des jeux concours. capture d'écran youtube

Au début, le candidat, un certain Tomoaki Hamatsu, déjà pas très épais à son arrivée, va perdre énormément de poids. Il n'arrive pas à gagner de la bouffe avec les jeux concours. Est-ce que la prod' intervient? Que nenni! C'est le jeu ma pauvre Lucette. Il doit continuer même s'il a la peau sur les os. Mais grâce à sa témérité, il remporte des boissons sucrées, de quoi le faire tenir. Plus tard, il gagnera même un sac de riz qu'il devra bouffer cru parce qu'il n'a pas de casserole ni de cuisinière. Il gagnera également deux places de cinéma et un vélo.

C'est pas le pire...

Cette émission va durer plus d'un an, mais ce n'est pas le pire. Tomoaki Hamatsu est plongé dans le mensonge le plus total. Il sait qu'il est dans une télé-réalité et qu'il est filmé, mais on lui a dit que le show serait diffusé à sa sortie avec les meilleurs moments, or c'est diffusé 24 heures sur 24, sans montage, 7 jours sur 7. C'est une version trash de The Truman Show, parce que machin, il devient un peu cinglé dans cet appartement à tel point que ça en devient glauque. Une fois, il avait tellement faim qu'il a bouffé des croquettes pour chien, une autre fois, il a reçu une peluche qui va devenir son meilleur ami.

... C'est pas encore le pire...

Pour sortir de l'appartement, il doit gagner l'équivalent de 6500 francs en jeux concours, ce qu'il réussit à faire. Mais au lieu de lui offrir une sortie en douceur, la prod' décide de lui bander les yeux et de le foutre dans un grand huit (rien ne va dans cette histoire) et de lui offrir une journée d'oisiveté dans un parc d'attractions en Corée du Sud.

... C'est ça le pire...

A la fin de cette journée, la prod' lui bande à nouveau les yeux et l'emmène dans un nouvel appartement dans lequel il est enfermé et pour gagner son billet de retour au Japon, il doit à nouveau participer à des jeux concours. Fort heureusement, Tomoaki Hamatsu est partant et hop il se met tout nu et commence les démarches. Après un an de jeux concours, il est devenu doué. En un mois, il réussit à se payer son billet de retour. Mais la prod' n'en a pas fini avec Tomoaki Hamatsu. On lui bande à nouveau les yeux pour l'emmener dans un troisième appartement. Tomoaki Hamatsu se fout à nouveau à poil et là, il se passe un truc de fou: les murs du soi-disant appartement s'écroulent. Tomoaki Hamatsu est sur un plateau télé, avec des spectateurs qui l'acclament. Forcément, gros choc. Il découvre également qu'il est une star, jusque-là, il n'avait rien capté. Mais Tomaaki est solide. Il se réadapte et quelques années plus tard, il réussit l'exploit de gravir l'Everest.

La fausse bonne idée: faire croire à Tomoaki qu'il est dans un appartement alors qu'en fait, il est sur un plateau télé. capture d'écran youtube

Le Far West version enfants

Cette émission est made in Americaaaaaaa et c'est peut-être la plus scandaleuse de cette liste. Vous êtes prêt?

En 2007, Kid Nation c'est 40 enfants de 8 à 15 ans qui sont complètement livrés à eux-mêmes dans un village de l'Ouest américain. Ils vont devoir s'organiser tout seuls, se faire à manger, élire un chef, etc. Sur le papier, ça peut-être mignon et instructif mais on reste dans de la télé-réalité ricaine, du coup, il faut des embrouilles. Alors pour rendre l'histoire bien malsaine, la prod' a décidé de répartir les enfants par classes sociales. En haut, il y a la noblesse qui fout rien, en dessous il y a les marchands, puis les cuisiniers et tout en bas, il y a les ouvriers qui doivent nettoyer les chiottes, porter des choses lourdes, bref, faire les trucs chiants.

capture d'écran

Sans oublier que les 40 gosses sont dans le désert, donc quand il y a une tempête, bah on n'est pas à l'abri qu'un enfant de 8 ans s'envole. Pour éviter que ça retombe sur la prod' absolument pas responsable de la légèreté de certains kids, elle a fait signer aux parents une décharge de 20 pages dans laquelle elle se dédouane au cas où les enfants se noient, se font bouffer par des animaux ou... attrapent le sida.

Heureusement, l'émission est un flop. Les téléspectateurs, aussi américains soient-ils, ne cautionnent pas de voir des enfants dont la vie est mise en danger. Le show s'arrête après six semaines.

Mieux qu'un mariage de rêve, des funérailles de rêve

Les enterrements n'ont pas besoin d'être sombres, tristes et glauques. Ils peuvent parfois être colorés, joyeux et drôles. Si par exemple vous avez envie que des mecs déguisés en rennes tirent votre cercueil comme le traineau du Père Noël, l'entreprise Golden Gate Funeral Home à Dallas, au Texas, vous organise tout ça.

Ceci est un enterrement. capture d'écran youtube

Les familles sont bien évidemment au courant puisque c'est elles qui font appel aux services de cette entreprise. Si vous voulez que votre enterrement ressemble à un match de catch, c'est possible. Si vous voulez que votre cercueil ressemble à une grande salade de fruits et que le pupitre du prêtre soit une brique de lait... ils le font aussi! Sky is the limit.

Ceci est également un enterrement. capture d'écran youtube

Des mamans qui regardent leurs fils pécho et des fils qui regardent leur mère pécho

On vous a gardé la télé-réalité la plus récente pour la fin. Milf Manor, émission sortie au début de l'année aux Etats-Unis (where else?) a de quoi offusquer. Des milfs (Mother I'd Like to Fuck) sont réunies dans une somptueuse maison. Elles sont on fire comme on dit quand on a plus de 50 ans et elles pensent qu'elles vont faire la rencontre d'hommes plus jeunes qu'elles (20-30 ans). Sauf que parmi la brochette de garçons qui se présentent devant elles, il y a leurs fils.

On ne résiste pas à vous mettre la bande-annonce:

Les mères doivent donc apprendre à connaître l'un des jeunes hommes pendant que leur fils est également là et sort avec les autres mères. Plus tordu encore, la maman et le fils partagent la même chambre et apprennent ainsi à connaître les activités nocturnes de l'autre.

Comble du malaise, on se rend compte que l'émission offre la possibilité à deux hommes de devenir les beaux-pères l'un de l'autre. De nombreux téléspectateurs ont souligné que de telles scènes ne seraient jamais diffusées si elles impliquaient des hommes et leurs filles.

Un résumé de ces 4 émissions WTF en vidéo👇

