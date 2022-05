Les Island Boys vous manquent? Ils sont de retour et désormais, ils «boxent»

Les jumeaux rappeurs viennent de recevoir une offre pour participer à une compétition de boxe opposant les stars des réseaux sociaux.

«I'm an Island Boooyyyyyyy!» Vous vous souvenez de ce refrain entraînant? Celui des Island Boys, ce duo improbable avec une coupe de cheveux improbable, un look improbable et une chanson improbable? Eh bien Flyysoulja et Kodiyakredd sont de retour! (Je sais, ils nous ont manqués à nous aussi). Ils viennent de recevoir un carton d'invitation pour monter sur le ring.

L'«Ultimate Social Boxing» n'est pas une simple compétition de boxe comme on a pu en voir entre plusieurs stars des réseaux sociaux. Cet événement opposera 32 stars des réseaux sociaux et sera diffusé en plusieurs épisodes sous forme de télé-réalité. Les concurrents, masculins et féminins, vivront ensemble, s'entraîneront ensemble et se battront les uns contre les autres. Le gagnant remportera 1 million de dollars.

Pour rappel, la chanson, c'est ça:

Pour le moment, les noms des participants n'ont pas été dévoilés mais TMZ s'est entretenu avec Rob Ellin, l'un des créateurs de la télé-réalité et il confirme vouloir voir les jumeaux dans son émission.

Ce n'est pas un hasard si les Island Boys ont été choisis pour participer à ce combat. D'abord, il semblerait qu'un grand nombre de personnes aient envie de les voir se prendre des coups et récemment, ils ont attiré l'attention avec une vidéo les montrant en train d'essayer de «boxer» l'un contre l'autre. On est partagé entre consternation et admiration.

Notez leur niveau de boxe sur une échelle de 1 à 10: 1 10 0

Depuis cette proposition alléchante, il semblerait qu'ils s'entrainent plus intensément. On regrette une chose: où sont passées leurs magnifiques dreadlocks?

Attention, les vidéos ci-dessous sont très intimidantes.

La boxe et les réseaux sociaux sont devenus plus étroitement liés ces dernières années. Même en France, on a vu s'affronter des stars de la télé-réalité comme Dylan Thiry et Benjamin Samat. Certains youtubeurs américains comme Jack Paul et Bryce Hall ont montré de vraies qualités sur le ring. Pourra-t-on en dire autant des Island Boys?

