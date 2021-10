Ces 15 profils Tinder misent sur l'humour, vous matchez?

De nos jours, tout le monde est beau sur Internet. Vous ne pouvez donc pas vous fier à une photo de profil lorsque vous swipez à gauche ou à droite sur la fameuse app de rencontre.

Pour se démarquer, il faut miser un peu sur sa beauté intérieure, et dans le meilleur des cas, avoir un solide sens de l'humour. Voici quelques-uns des profils Tinder les plus drôles - attention, vous allez peut-être tomber amoureux.

La pragmatique

Quand on a plus de 35 ans, il est temps d'oublier les jeunes filles et de trouver une femme capable de reconnaître les signes d'un AVC.

Le minimaliste

9 vraies femmes sur 10 recommanderaient Dove Dave à un ami.

L'économe

Je te paierai des verres jusqu'à ce que je sois jolie donc je suppose que je ne te paierai pas de verres!

L’autodérision

(N'est-ce pas la meilleure photo de profil de tous les temps?)

Le radin

Elle n'arrêtait pas de crier: «Allez, donne-le-moi, donne-le-moi, je suis tellement mouillée, allez, donne-le-moi!» Et je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit: «Tu peux crier autant que tu veux, je garde mon parapluie.»

La talentueuse

Intraduisible, sorry ;)

La smart

Fun fact: on en peut pas expirer par le nez en souriant. Je rigole, je voulais juste te faire sourire.

L'honnête

Les yeux 10/10 - le corps 9/10 - la personnalité 20/10 - les bras 1/2.

La créative

Si vous vous demandez comment prononcer mon nom, imaginez comment Mike Tyson prononcerait «kiss me».

La geek

Le sympa

Deux raisons de sortir avec moi: 1. Parce que tu serais la plus belle/le plus beau. 2. Pitié.

L'humour douteux

Salut, la masturbation, c'est comme la nécrophilie, si on est mort à l'intérieur.

La manuelle

Lors de notre premier rendez-vous, je graverai nos noms dans un arbre. C'est probablement la façon la plus romantique de te montrer que je possède des couteaux.

L'honnête (bis)

Suis-je la plus jolie fille que vous rencontrerez? Bien sûr que non. Mais suis-je drôle? Et bien non plus. Est-ce que je me réveille tous les matins en essayant d'être une meilleure personne? Même pas, non. Mais au moins je suis honnête.

Le gros dur

J'ai pris trop de Viagra. Ça a été le jour le plus dur de ma vie.

