Nikos Aliagas présentera à nouveau l'émission. Image: tf1/ instagram

La Star Ac' revient et il y a du changement

Le 4 octobre a eu lieu la conférence de presse de la Star Academy 2023. Voici ce qu'on a retenu.

L'émission française revient ce 4 novembre pour une onzième saison. Seize candidats s'affronteront pour remporter un contrat avec Sony Music, un album et 100 000 euros.

Cette nouvelle saison verra quelques changements, mais gardera les éléments qui ont fait son succès. L'année dernière, la Star Academy avait duré exceptionnellement peu de temps: six semaines seulement pour ne pas empiéter sur la coupe du monde de football, mais cette fois, elle en durera 16:

«Trois mois, c’est la bonne durée, cela permettra sans doute aux élèves de progresser davantage et d’entrer plus profondément encore dans le cœur du public» Rémi Faure, directeur des programmes de flux de TF1

Directeur, profs: quels changements?

Michael Goldman (le fils de Jean-Jacques) conserve la direction de l’école de Dammarie-les-Lys, le bien nommé «château».

Dans le corps professoral, deux nouveaux noms sont tombés:



Malika Benjelloun remplace Yanis Marshall comme enseignante de danse. Formée au classique et au moderne jazz, elle danse le hip-hop et a notamment travaillé avec Billy Crawford et P. Diddy.

Malika Benjelloun a 43 ans et est Belge. source: instagram

Cécile Chaduteau remplace Laure Balon à l'expression scénique. Elle est chorégraphe et chanteuse et a été choriste de Johnny Hallyday et France Gall.

Cécile Chaduteau est Française et a 42 ans. source: instagram

Les candidats

Rien n'a filtré concernant les candidats qui s'affronteront, seulement que tous sont âgés de 18 à 25 ans, et viennent de France et de Belgique. Ou bien si, on une info: Lola. Elle est la seule candidate connue jusqu'à maintenant, puisqu'elle a été «piégée» sur le plateau de l'émission «Quotidien» de Yann Barthès. Elle y a en effet appris qu'elle avait été sélectionnée, non sans émotion.

Une institution

Diffusée sur TF1 depuis 2001, l'émission de télé-crochet française a révélé de nombreux talents, dont Jenifer, Nolwenn Leroy, Elodie Frégé, Olivia Ruiz ou le romand Mosimann.

«C'est une saison qui va faire oublier toutes les autres, avec de nombreuses surprises» Nikos Aliagas

L'émission a connu un succès considérable lors de ses premières saisons, avant de connaître un essoufflement au fil des années. La saison 2022 a été un succès d'audience, avec une moyenne de 3,5 millions de téléspectateurs par émission. Le retour de la Star Academy en 2023 est donc un événement important pour la télévision française.



L'émission sera-t-elle à la hauteur des attentes?

Réponse dans quelques semaines.

