Star Ac: en 48 heures, elle est la candidate la plus détestée

Lundi à 17h30 était diffusé sur TF1 le premier épisode de la quotidienne au château de Dammarie-les-Lys. Au deuxième jour, une élève en particulier s'est fait remarquer. A cause de son comportement, elle agace.

Ça y est, la Star Academy a repris, ce samedi 15 octobre, après 14 ans d’absence. Rien n'a changé à part qu'avant, on était plus jeune que les candidats et que désormais, les candidats sont plus jeunes que nous. Et aussi qu'avant, on regardait la Star Ac dans une télé à tube cathodique et que désormais, on la regarde sur notre ordinateur (ou notre télé à écran plat, si vous êtes des gens qui aiment le confort).

Mais sinon, la déco du château de Dammarie-les-Lys pique toujours autant les yeux et le prime est toujours aussi kitsch. Petite différence tout de même, les élèves chantent pour la plupart mieux qu'il y a 14 ans. Ce qui rend forcément le bazar moins drôle.

Je suis comme cet internaute. Georges-Alain me manque.

Lundi et mardi, les deux premiers épisodes de la quotidienne étaient diffusés à 17h30. Si au début, tout était très gnangnan en mode: «C'est tellement un rêve d'être ici! OMG j'ai une chance de ouf!», les tensions ont commencé à se faire sentir dès le premier cours de danse. Léa s'est fait remarquer en bâillant un peu trop violemment. «C'est très impoli», a taclé le prof dans la deuxième quotidienne. Tiana, une autre élève pas fan de Léa, a confié: «Même quand elle fait du sport, elle croit que c’est la diva, que c’est Beyoncé.» On a hâte d'une battle en chanson entre les deux au prochain prime.

Léa porte un jogging mauve et un débardeur de la même couleur. capture d'écran tf1

En parlant de danse, Jean-Pascal n'aimait pas trop ça non plus 🔊🔊🔊

Deuxième bourde de Léa

Son fou rire lors du cours de chant. Devinez de qui elle se moquait? Tiana. La jeune femme, pas très à l'aise avec l'anglais, butait sur le mot d'une chanson de Lewis Capaldi, invité au prochain prime. Léa qui chante avec une voix rauque façon Cristina Aguilera comme dans les années 2000, est partie en fou rire avec Carla. Enervée, la répétitrice Marlène Schaff leur a demandé de quitter la salle.

Pour plusieurs internautes, Léa est la future Maeva Ghennam:

Troisième bourde de Léa

Et pour en rajouter une couche, Léa ne sait pas qui est Julien Clerc qui viendra chanter sur le prime avec les élèves samedi prochain. Elle a balancé: «C'est qui?» Est-ce qu'elle sait au moins que la chanson «La musique», c'est de Nicoletta et pas de la Star Ac 1?

La prof de chant, en PLS

Léa, la diva

Il était tant de mettre un visage sur un nom.

Ça taille sec!

Prier pour des causes nobles, c'est important.

Je sais pas de quoi parle cette personne, j'ai regardé la quotidienne en accéléré.

En exclu, voici un aperçu des évaluations dans la quotidienne de ce mercredi soir (ça promet).

Et vous, vous regardez la Star Ac? Rendez-vous dans les commentaires!

L'artiste Mikaben meurt tragiquement en plein concert