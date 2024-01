On a regardé «L'île de la tentation» et c'était désespérant

Ile paradisiaque, candidats chauds comme la braise, gros plans bikini et double sauce de cringe: on a regardé «L'île de la tentation» jeudi soir pour que vous n'ayez pas à le faire (de rien), et bilan: on a eu envie de se mettre la tête dans le sable. À plusieurs reprises. Petite revue de tweet.

Plus de «Divertissement»

Regarder L'île de la tentation jeudi soir sur W9, c'était un peu comme se cogner en riant le petit doigt de pied sur un coin d'une commode en bois bardée d'échardes, tout en espérant que les endorphines atténueront notre douleur. C'était laborieux, anguleux, cringe à souhait, étrangement vintage, et même en y mettant du nôtre, on n'a pas compris pourquoi la production a remis l'ouvrage sur un métier vieux de 20 ans.

On s'est quand même bien marré en contemplant des candidats qui n'avaient, semble-t-il, pas tout compris aux règles du jeu.

Pour commencer, on a replongé dans l'esthétique real TV des années 2000, avec des gros plans bikins-pec, avec - oh nouveauté!- des draps qui se soulèvent pour révéler des prétendants sagement alignés comme dans un marché à bestiaux. Déjà, pourquoi prendre trois plombes pour enlever ces draps? Laissez-les respirer, les pauvres.

Un plan ralenti qui dure la moitié de l'émission.

Ensuite, on a souffert d'un petit manque de relief, avec une Delphine Wespiser qui avait deux de tension - la faute peut-être à la chaleur ou aux moustiques. Malgré un casting cinq étoiles, la production a eu bien de la peine à mettre un peu de piment dans cette soupe à la grimace que nous servaient les candidats.

Les couples, en effet, nous ont offert quelques ascenseurs émotionnels aussi authentiques qu'un Cabas Chanel vendu dans les boubouis d'Ibiza.

On parle de qui, déjà?

Bon, rembobinons. L'île de la tentation, ce sont cinq couples, qui s'envolent pour une destination paradisiaque. Sur place, les amoureux se séparent, les hommes sur une île, les femmes sur une autre. Chaque groupe est accompagné par dix tentateurs et tentatrices au physique de Bratz. Ceux-ci ont pour tâche de faire succomber les candidats à leurs charmes dégoulinant de crème solaire. Ce que les couples en jeu ont à gagner? Le fait de savoir s'ils peuvent faire confiance à leur moitié dans les circonstances les plus trash - et la «fame» le temps d'un flash.

La mif au complet...pour l'instant. Lidia et Gaëtan, Chloé et Jarod, Salomé et Timothy, Maëva et Remy, et enfin Kelly et Enzo.

Cette année, l'on a eu droit à deux fiancés dans l'émission, qui ont eu envie de se brûler les ailes: Lidia et Gaëtan.

On vous résume les binômes? Il y a d'abord Lidia et Gaëtan, en couple depuis trois ans, mais fiancés depuis un an, qui vont tout de même tenter le diable. Il faut dire qu'ils ont bien besoin de remettre l'église au milieu du village, puisqu'ils ont tout deux été infidèles par le passé.

Chloé et Jarod vont bien nous faire marrer, puisque l'on verra comment la jalousie de ce dernier va s'exprimer sur l'île.

Il y a surtout Salomé et Timothy, qui font route commune depuis 5 ans. Un chemin fait de bosses et de crevasses puisque le jeune homme «est un charmeur né qui n'hésite pas à flirter dangereusement avec les femmes», nous informe Télé Loisirs. Bon, ça promet.

Ensuite, il y a Maëva et Remy, en couple depuis 2 ans. Ils s'aiment comme ils s'engueulent: de façon chaotique et cinématographique. Sera-ce le clap de fin pour les amants tourmentés?

Enfin, le duo Kelly et Enzo, en couple depuis six mois et faisant ménage commun, le couple «à la vie à la muerte» de la saison, va se mettre en danger. Mais bon, au vu du succès d'Enzo auprès des tentatrices, on ne se fait déjà pas trop d'illusions.

Les couples inscrits pour l'aventure avaient chacun leurs raisons. Tester leur couple, savoir si les tromperies du passé sont enterrées, passer à la télé.

L'émission a commencé sur le pied de guerre, avec le petit discours d'introduction des tentateurs et tentatrices, lesquels avaient trempé leurs plus belles punchlines à l'encre de chez Wish.

Dès le départ, on a décelé le candidat qui sera le maillon faible de l'aventure. Ainsi, on a eu une petite pensée pour notre frérot Remy, qui a attendu bien trop longtemps avant de recevoir les grâces d'une prétendante pendant la cérémonie de remise des colliers. A voir, aucune tentatrice n'avait vraiment eu de coup de coeur pour le beau brun. De quoi nous foutre le bourdon, de le voir ainsi esseulé, quand ses compagnons croulaient sous les guirlandes.

Pendant ce temps-là, Enzo et Jarod se sont mis bien.

Pour compenser cette frustration, le pauvre hère a trouvé le parfait exutoire: une bonne engueulade avec sa moitié, juste avant de se séparer pour douze jours. Voyez l'ambiance, quoi. Au coeur des remontrances de Remy: le fait que «sa» Maëva ait donné une guirlande au prétendant qui l'avait choisie. En bref, elle a fait ce que lui venait de faire...mais le lui a reproché. Attention, la scène de clash en carton qui s'en est suivie est basée sur un formidable scénario de série B.

Pas de quoi nous rassurer pour la suite des aventures.

Certains candidats n'ont pas attendu un demi-jour avant de renifler de l'autre côté du miroir.

On s'est même demandé si Timothy avait VRAIMENT bien compris les règles du jeu. Tim, ton but est de...résister, mon reuf! Pas de tenter les tentatrices. Autrement, autant plier le jeu dès les premières minutes.

La Toile l'a bien compris: Timothy, c'est notre gars sûr, il va nous faire notre saison.

Pendant ce temps-là, les cinq candidates ont appris un très joli couplet:

On a bien entendu eu droit au feu de camp et à l'épreuve du visionnage vidéo, pour jeter un coup d'oeil indiscret sur le comportement de sa moitié en goguette (et en roue libre, apparemment).

Delphine leur a posé la question fatidique à chacune: pensez-vous que j'ai une vidéo pour vous? Les candidates ont dû mimer la surprise, mais bon....n'est pas Margot Robbie qui veut.

Bon, on attend de voir ce que cette cuvée 2024 nous réserve. Pourront-ils faire mieux que nos aînés, en 2002? Les vrais savent.

Qui se souvient du coup de sang de Brandon?

On change de sujet?