Patrice a la mine des mauvais jours tandis que Justine ne voit rien venir .

«L'amour est dans le pré»: Patrice dit ses quatre vérités à Justine

Julien est lourd, Véronique est chou, Jean-Paul est perdu et Patrice en a ras la casquette. Le nouvel épisode de L'amour est dans le pré est arrivé et vous réserve une énorme surprise.

Plus de «Divertissement»

Avouez qu'ils vous ont manqué. Nos amis agriculteurs reviennent, ou partent en vacances plutôt. Ce nouvel épisode de L'amour est dans le pré va réserver une (mauvaise) surprise à Justine. Mais on ne vous en dit pas plus. Allez, en selle!

Jean-Paul en vacances

Alors Jean-Paul et Maria sont partis faire les touristes au Portugal. Le soleil et la plage sont au rendez-vous, mais pas la bonne humeur de Jean-Paul. Il faut le comprendre JP, il n'avait pas de cash et a dû se résoudre à aller en chercher au bout de la rue...

...enfin, ça lui a pris 35 minutes quand même.

Mdrr il est carrément rentré en France pour chercher du liquide #adp2023 pic.twitter.com/qS7JZyLTZ7 — Leelou Koum (@Leeloukoum) November 6, 2023

Julien sans filtre

L'éleveur du Doubs se rend dans le village de son prétendant, Thibault pour rencontrer sa famille. Au souper familial en présence des beaux-parents, l'éleveur montre son côté «sans gêne» en racontant ceci devant belle-maman:

Sans filtre, à quel moment tu sors ça devant ta belle-mère et le maire 🤦‍♀️ #adp2023 pic.twitter.com/yg3aWDdnnq — Lili Dijonnaise (@LDijonnaise) November 6, 2023

«Je peux être cru? Quand j'ai vu Thibault la première fois, j'ai eu une demie-molle» Julien, grand poète avec sa belle-maman

Et il en rajoute Julien, en choquant toute sa belle famille au passage. Mais tout va bien, on dira que c'est son côté «brut de décoffrage».

Non mais Julien n'abuse pas, le mec enchaîne:

Tu te touches...

Tu vas pas chier une pendule...

Il m'a regardé, j'ai eu une demi molle...

Aucune nuance entre être à l'aise et manquer de respect.

La tête de la femme choquée derrière 😂#adp#adp23#adp2023 pic.twitter.com/JJSUsRDjlE — Mitsu (@Mitsu_69160) November 6, 2023

Patrice avait un truc à dire

Les revoilàààààààà! Notre couple préféré, j'ai nommé: Justine et Patrice. Nos tourtereaux sont en escapade dans le Pays basque et l'ambiance est... comment dire...

#adp #adp2023



Ohlala ça fait flipper elle a complètement oublié les caméras on voit le vrai personnage, malheur de malheur pic.twitter.com/CD3AtUg3G9 — donnie yipman (@chezladede) November 6, 2023

....plutôt glaciale. Ah oui, vous ne l'avez pas vu venir celle-là. Justine non plus. Il faut dire qu'elle a un peu «poussé mémé (Patrice) dans les orties» en voulant diriger toute la vie de son homme et squatter sa maison. Pour ceux qui ont la mémoire courte, c'est par ici👇🏽

Mais revenons à nos moutons. On avait quitté Patrice dans son jardin, en train de faire une jolie place pour le rosier de sa dulcinée autoritaire et bam! Deux semaines après, on retrouve le couple en vacances, mais aussi en froid.

«Depuis qu’elle est arrivée, elle veut régenter toute ma vie. Cela ne va plus entre nous deux, je suis distant et moins tactile» Patrice est gentil, mais il ne se laisse pas faire.

Alors Patrice va prendre son courage à deux mains et expliquer ses doutes et ses craintes à son amoureuse (on l'avoue, on a un peu peur de la réaction de Madame). L'agriculteur se lance. Accrochez-vous!

Il a un courage incroyable d'oser dire les choses alors qu'il n'a aucune expérience, bravo Patrice 💪👍 #adp23 #adp2023 pic.twitter.com/eigWxzNrsE — . (@Eva_yahoo_) November 6, 2023

Patrice Je ne l’avais peut-être pas mesuré, moi qui ai toujours vécu seul dans la maison. Et là, tu t’imposes… Je veux moins de règles, j’étouffe chez moi.

Justine Je ne comprends pas, je ne dirige pas... je prends des initiatives!

Patrice Heu....

Justine Tu m’aimes encore ou pas? Quoi? Maintenant t'es plus amoureux?

Patrice Je me pose des questions, j’ai été amoureux mais, là, j’ai du mal car tu t’imposes trop.

Justine Si tu veux tout comme avant, à quoi je sers, moi ? À rien ?

Patrice Je ne sais pas, je suis perdu.

Voici l'extrait😳 Vidéo: watson

Pleurs et musique mélodramatique, on vous passe les détails, mais c'est pas joli joli ce qui se passe entre notre agriculteur et sa prétendante. Quant aux Tweetos, disons-le franchement, ils ne portent pas Madame dans leur coeur.

Patrice se confie et elle l'agresse.

Elle ne l'écoute même pas, elle ne pense qu'à elle.

Elle le fait culpabiliser par rapport à ce qu'il ressent.

Elle ne l'aime pas, elle en fais sa chose.

Elle est égoïste et manipulatrice !

Prend ton envol Patrice.#adp23#adp2023#adp pic.twitter.com/woIb7BDcnq — Mitsu (@Mitsu_69160) November 6, 2023

« Elle a pas vu l’uppercut arriver quand je lui ai dit qu’elle servait à rien ! Vous auriez vu sa gueule. »#ADP2023 #ADP #ADP23 pic.twitter.com/NRK3mjecfe — Ze Bask ⭐️🇫🇷⭐️ (@ZeBasQ) November 6, 2023

Patrice reviendra-t-il seul de ses vacances? Julien saura-t-il enfin se tenir? Jean-Paul trouvera-t-il un bancomat à moins de 5 km? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de L'amour est dans le pré. Ou sinon, vous attendez qu'on vous le raconte ici, sur watson.