«Je deviens féroce!»: on a regardé les Suisses galérer dans Pékin Express

On a regardé la deuxième étape de «Pékin Express» ce jeudi soir. On a beaucoup ri, et un peu pleuré. Les candidats valaisans ont en effet quitté l'aventure, mais Flavie a offert des séquences mémorables. On vous explique tout ça en tweets et en punchlines.

Pour cette deuxième étape de Pékin Express, nous avons retrouvé avec plaisir nos sémillants binômes. Nous avons surtout croisé les doigts pour que ceux que la production a baptisés les «P'tits Suisses» aillent aussi loin que possible dans l'aventure.

La semaine passée, ce sont les deux soeurs Inès et Lola qui avaient dû quitter l'aventure, à leur grand regret. Brandon et Nathan avaient, eux aussi, posé les plaques, mais de façon volontaire. L'on a donc accueilli dès le début de l'épisode un nouveau binôme.

Romain et Laura, un coiffeur et sa cliente.

Ce binôme est constitué - surprise! - d'un coiffeur et de sa cliente, Romain et Laura. Comme quoi, couper des cheveux, ça crée des liens!

Un volcan pour mission

Dans cette nouvelle étape, la mission est des plus ardues: les duos devront affronter un monstre, le volcan Kawah Ijen, son lac d'acide et ses volutes de soufre, pour espérer se qualifier pour l'épreuve d'immunité.

Les règles étaient simples: les trois équipes qui arrivent à amener au sommet du volcan le plus lourd chargement de soufre dans une brouette se qualifient pour l'épreuve d'immunité. Chacun a donc dû faire preuve de résilience pour se taper les 600 mètres de dénivelé, avec un chargement parfois très lourd, sous une chaleur torride.

Tout le monde a morflé: «A part monter à cheval et faire des brushings, je ne suis pas très balèze» Romain

Une épreuve ultra-physique qui a mis les corps et le mental à rude épreuve. Terrain difficilement praticable, voire glissant, nids-de-poule: les candidats ont dû faire un calcul rationnel: charger au max la brouette, et avancer comme un escargot? Ou charger moins, finir l'étape, mais prendre le risque d'être le convoi le plus léger?

Flavie en mode «Roger Federer»

Les «P'tits Suisses» sont partis quatrièmes avec 73 kilos de pure sueur.

Cependant, Flavie et Jérémy ont rapidement été bloqués dans la montée. Flavie a donc sorti le mode «Sheitan», choquant autant les internautes que la voix off.

«Flavie a abandonné son calme suisse proverbial» La voix off

En effet, pour se donner du courage, Flavie a appliqué une méthode bien particulière, inspirée selon elle des athlètes, et plus spécifiquement de Roger Federer: crier comme un putois, pour se donner un coup de boost:

«Je vais la démonter cette pente! putain de bottes de merde!» Flavie

«Je deviens féroooce» Flavie

«C'est la technique dite de Roger Federer!»

«Les tennismen font ha, ha, ha, ça fait du bien au moral, et ça m'a donné la force pour monter plus rapidement!» Flavie

«Fait chier!»

«Merci Roger Federer!!» Flavie

Flavie et la rage de Federer 👇 Vidéo: instagram

Ce qui fera dire à Emma:

«Flavie, elle a une rage intérieure. Elle ne fait que crier. Ils sont très impressionnants pour leurs gabarits» source: diverto

De leur côté, les inconnus, Ryad et Louison, ont mis la barre trop haut dès le départ, en chargeant leur brouette avec plus de 100 kilos.

Epuisé, le duo a dû tout décharger à mi-chemin, passant à 15 kilos. Tout comme Mahdy et Manu, qui ont été freinés par des douleurs physiques.

«Je n'ai jamais fait un aussi gros effort de ma vie» Jérémy

«J'ai l'habitude de faire des randos, mais là, c'est les 3 km les plus longs de ma vie» Flavie

Myriam touche les internautes

Pour Patrick et Myriam, cette montée était de la pure souffrance. La jeune femme, souffrant d'asthme, a même terminé en larmes. Et bizarrement, nous aussi. Elle a cependant touché les internautes en faisant preuve d'une détermination sans faille. «On est pas des losers, on est des winners», a été son mantra pour se dépasser. Le papi et sa petite-fille se sont finalement présentés au sommet, avec un petit paquet de soufre.

Au sommet, c'était masques à gaz obligatoires, car il était difficile de respirer.

Résultat des courses: les Romands Flavie et Jérémy se sont qualifiés pour l'épreuve d'immunité, avec 23, 55 kilos dans leur brouette! Yupppeeee!

«C'est la moitié de votre poids, Flavie!» Stéphane Rotenberg, en mode taquin

Une épreuve de résistance

La nouvelle épreuve s'est rapidement présentée: les binômes ont dû s'acharner les uns contre les autres: l'un des partenaires du binôme devait porter un plateau couvert d'aiguilles au-dessus d'un ballon. Les autres rivaux devaient remplir son assiette, et tenter de faire ployer son bras. Une épreuve de résistance et de force, donc.

Du côté de nos Romands, l'organisation a rapidement été mise en place: Flavie courait, tandis que Jérémy portait l'assiette d'aiguilles. Lorsque Jérémy a commencé à montrer des signes de fatigue, Flavie s'est à nouveau transformée, en mode «Power Ranger»:

«Je vais immédiatement charger le colosse, le monstre, le Jérôme» Flavie, stratège jusqu'au bout!

A force d'acharnement: «Mais bon, le colosse, il est pas si colosse que ça ...il a des failles» Flavie

Tout au long de l'épreuve, Flavie s'est montrée... très, très, très encourageante envers Jérémy. A tel point que les internautes ont commencé à les «shiper» ensemble. Il faut dire qu'avec les déclarations de Flavie, on les comprend:

Flavie en roue libre: «Tiens bon Jérém, Je t'aime Jérém, je t'aime!»

Mais le bras de Jérémy a fini par lâcher, laissant passer l'immunité. Jérôme et sa fille ont encore rafflé l'amulette, les chanceux!

La roulette infernale

Pour la course de troisième étape, un invité instable à fait son entrée: la roulette infernale. Six cases, soit six contraintes différentes. Au son de la balise, les candidats avaient l'obligation de hurler leurs indications aux habitants du pays (les pauvres, ils ont dû être traumatisés), ou encore l'obligation de parler avec des mashmallows plein la bouche.

Et ça n'a pas manqué: la première contrainte fut celle des mashmallows.

«Je savais pas que huit mashmallows passaient dans ma bouche» Romain, en pleine expérience

«Les mashmallows se transforment en substance qui ressemble au vomi, tu as envie de vomir sur du vomi» Flavie

«Ça ressemble aux ch'tis» Myriam

«C'est vachement irrespectueux en plus» Les filles corses

Crier et pas parler

Deuxième contrainte: hurler les indications. Un mode qui a bien plu aux filles corses, mais qui a exaspéré tout le monde, surtout Myriam.

Les «P'tits Suisses» sont arrivés troisièmes à l'épreuve. Les inconnus, bons derniers, n'ont à nouveau pas pu échapper au duel final. Pour cette course éliminatoire, le duo a choisi les Valaisans. Pour une bonne raison: les deux Romands semblent «fusionnels», et leur faille sera «de les séparer». Même si Louison lâche un gros:

«Flavie, je la redoute, je sais qu'elle va rien lâcher»

Pour cette ultime épreuve, l'objectif était de gagner une course individuelle longue de 4 kilomètres aller-retour, et réussir une mission sur place. C'est donc Flavie qui s'y colle, car...

«J'ai peur d'être seul» Jérémy

Goodbye, les P'tits Suisses

Flavie a à nouveau affronté l'épreuve avec sa «pugne» et son franc-parler habituels:

«Y a un moteur qui se démarre à l'intérieur de moi» Flavie

«je vais le manger le Louison» Flavie

La mission sur place: bouffer des cookies au goût aléatoire (de poisson) placés à différentes hauteurs. Flavie, qui a de la peine à mâcher, se lâche complètement en off:

«Ça cooooooolle dans les dents et tout» Flavie

«Louison est mieux taillé pour une épreuve comme celle-là...il a une plus grande bouche» Flavie

«J'imagine que c'est des raisins, mais les crackers sont bel et bien dégueulasses» Flavie

Au retour, la Romande, qui sait qu'elle a perdu du temps, lâche quelques larmes de pression quand elle se retrouve prise dans un embouteillage.

Et pour les Suisses, ce retard sera définitif: c'est le END GAME pour eux, puisque Louison revient en premier.

A la fin, on a eu droit à un gros moment d'émotion avec Flavie, qui s'écroule dans les bras de son Jérémy en s'excusant. On a même droit à une petite décla:

«C'est mon meilleur ami, il est toujours là pour moi, il me rend meilleure, c'est vraiment quelqu'un de bien» Flavie

Les internautes ont été dépités par l'élimination de ce duo aussi coriace que haut en couleur. Stéphane Rotenberg a lui aussi félicité le duo romand: «Vous avez été des compétiteurs solaires». Et de saluer la ténacité des candidats, «doux» au quotidien, mais «féroces» en mode compétition.