Séduire un lapin, faire un gosse... 7 télé-réalités de dating bizarres

La Belgique lance une émission où des inconnus sont invités à faire des gosses et à les élever. L'occasion parfaite pour ressortir les télé-réalités bizarres, débiles ou dérangeantes pour rencontrer son «âme sœur» (ou passer pour un abruti).

Ik wil een kind

L'émission (en français) «Je veux un enfant» choque la Belgique. En cause, le concept même: on propose à des inconnus, célibataires ou en couple, de concevoir et d’élever un enfant ensemble. Même le ministre flamand de la Jeunesse, Benjamin Dalle, a réagit. Mon collègue a écrit un article à ce sujet, je vous l'ai collé tout à la fin.

Mais il existe de nombreuses autres télé-réalités de rencontres douteuses. Voici une liste de shows étranges, à voir ou revoir, pour meubler les longues soirées d'hiver.

I Wanna Marry «Harry»

Tout est dans le titre, guillemets compris. La production manipule douze Américaines pour leur fait croire qu'elles sont en compétition pour décrocher le cœur du Prince Harry. Les candidates, pas du tout attirées par la thune et le titre, tombent in love de ce sosie du petit-fils de la Reine. Dans une interview, la candidate Kimberly a comparé ces manœuvres à un lavage de cerveau.

Les huit épisodes de ce show, diffusé en 2014, sont sur YouTube. L'une des Américaines en lice s'appelle... Meghan. Faites ce que vous voulez de cette info.

Sexy Beasts

Pour miser sur la beauté intérieure, dans Sexy Beasts («bêtes sexy»), la production a décidé de «cacher» la tête des candidats. Mais pas comme dans L'amour est aveugle (continuez de scroller, j'y viens). On ne mise pas sur le physique, mais on essaie d'être un peu sexy, mais avec un museau de dauphin ou de lapin, quoi. Car oui, les candidats portent des masques de créatures très trèèès bizarres.

Mais miser sur une conversation profonde a ses limites, en 2021. La preuve avec un des candidats et sa tête de marmotte, qui balance: «Le cul d'abord, la personnalité ensuite». À binge-watcher sur Netflix.

L'amour est aveugle

C'est un peu comme Love Is Blind mais en version française et cheap, dont les deux saisons (la troisième étant avortée, faute d'audiences) sont diffusées entre 2010 et 2011 sur TF1. Des candidats doivent apprendre à se connaître dans la «Chambre noire», une pièce équipées de caméras infrarouges. À la fin du programme, on allume la lumière et les partenaires doivent choisir si oui ou non ils veulent poursuivre avec l'autre.

C'est dans la saison 2 qu'une certaine Nabilla, présentée comme une «étudiante en langues», se fait connaître. Selon ses dires, TF1 lui propose ensuite de participer à Secret Story, mais elle refuse, car elle trouve l'émission «horrible». À la place, elle file tourner... Les Anges de la téléréalité (une émission pas horrible du tout).

L'île de la tentation

Précisons que ce sont les premières saisons qui valent qu'on perde quelques heures et beaucoup de neurones. Au début des années 2000, quand la télé était encore carrée, l'émission était diffusée en deuxième partie de soirée. Ce qui signifiait: va y avoir du sekse! Des couples en mal de sensations se mettaient à l’épreuve en flirtant avec des tentateurs et tentatrices, qui avaient pour objectif de faire péter les couples.

«Mon but, c'est de prouver aux filles que les mecs sont tous les mêmes, des infidèles», assurait Ariela, l'une des célibataires de la saison 4. Les débuts de la fin.

Mariés au premier regard (Belgique)

Oui, on vous recommande chaudement la version belge. Ce qui vous permettra de varier de l'émission française, et d'apprendre plein de nouveaux mots: comme «bourgmestre». Et saviez-vous que M6 n'avait pas inventé ce concept lunaire où deux personnes «scientifiquement compatibles» se découvrent lors de leur mariage, sans faire connaissance avant de dire «Oui, je le veux»? Ce sont aux Danois que l'on doit cette pépite de la petite lucarne.

Beaucoup de couples mariés dans l'émission ont depuis divorcé. Mais certains d'entre eux ont réussi à tirer profit de tout ce merdier en devenant «influenceurs». On se réjouit de les retrouver dans Les Anges de la téléréalité.

Too Hot To Handle

Cette émission est presque encore plus perverse que L'amour est aveugle. Car ici, le but, c'est de NE PAS craquer. Dix célibataires chauds comme la braise se retrouvent dans une villa, et pour ne pas perdre de la thune de la cagnotte commune, ils ne doivent pas craquer. Comprenez: ne pas jouer à frotti-frotta. Même un bisou peut coûter cher: bim, 3000 dollars en moins.

Netflix a décliné le concept: après la version originale en 2020 (Séduction Haute Tension en français), la plateforme a lancé une deuxième saison et des versions Brazil et Latino.

