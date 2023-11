Les «10 plus gros fêtards de France» sont réunis dans une maison, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Image: Paramount+

«Tu préfères sucer?»: on a regardé l'émission la plus trash du moment

Visible sur la plateforme MyCanal, la nouvelle émission qui mêle QI négatif, alcool, fête et sexe est un festival de vulgarité presque fascinant.

Un homme et une femme discutent accoudés à un bar de plage. Elle lui dit: «Je n'aime pas embrasser», il lui répond:

«Tu préfères sucer?»

Nous sommes à la première seconde de l'émission et le ton est donné. Bienvenue dans Frenchie Shore.

Voici la version française de Jersey Shore, programme controversé diffusé entre 2009 et 2012 aux États-Unis sur MTV. Si le temps a passé depuis, la bêtise demeure et c'est donc en novembre 2024 que débarque la version «Frenchie», le New Jersey ayant fait place au Cap d'Agde. Pour trouver ses candidats sans filtre et à la libido bouillante, l'ancienne chaîne musicale a ratissé les réseaux sociaux en lançant un appel à candidatures.

La bande-annonce 👇 Vidéo: watson

Cette émission de téléréalité en dix épisodes a été tournée pendant un mois au Cap d'Agde cet été. Le concept : laisser dix jeunes colocataires aussi lourdingues qu'hyperactifs, cinq femmes et cinq hommes, s’enfermer pendant un mois dans une villa avec une passion commune : la fête, l'alcool, le twerk et la pine.

Mais tout n'est pas rose à «Barbieland», car pour gagner un peu d’argent, ils vont devoir travailler dans des restaurants, sous le regard attentif et bovin d'Antonin Portal, un ancien participant des Marseillais.

Pas là pour enfiler des perles

Si vous êtes en quête de romantisme et d'amour courtois, passez votre chemin. Car le Tristan de l'émission est bien loin d'Yseult. Son objectif à lui «c’est de toutes les baiser» comme il le résume délicatement. Ça tombe bien, puisqu'Ouryel, qui «a la chatte en feu», n'a eu besoin que de cinq minutes passées dans la villa pour jeter son dévolu sur le jeune homme et lui nettoyer l'oreille à coups de langue.

Ce qui fascine dans Frenchie Shore, c'est que le temps s'écoule différemment que dans notre réalité. Une heure dans la villa suffit à dégager plus d'intrigues qu'une saison de Game of Thrones. Un trône de fer où les épées ont été remplacées par des pénis, puisque tout ce qui se passe dans ce huis clos ne tourne qu'autour de la fornication. Stratégies, règlements de compte, alliances et complots… Frenchie Shore, c'est le far-west où chacun tire un coup plus vite que son ombre.

Ainsi, dans le premier épisode, lorsque Ouryel confronte Kara pour savoir si Tristan lui a fait du rentre-dedans, la situation dégénère en bagarre. Ça se pousse, Kara dit qu'Ouryel a «une grosse chatte», il faut les séparer. Je vous rappelle qu'ils ne se connaissent tous que depuis une heure. Très rapidement, le ton s'apaise, Kara annonce à Ouryel que ce n'est pas grave d'avoir une grosse chatte. L'amitié renaît, la séquence est émotionnelle. Ouryel s'ouvre, parle de violences misogynes, dénonce les attaques sur le physique. Kara la rassure, toutes les chattes sont belles, «vive les camel toe». Frenchie Shore se tourne presque en un plaidoyer pour le féminisme et la validation des corps.

Ces gens existent pour de vrai

Selon David Maceira, le producteur du show, son émission serait le reflet de la génération Z. Une génération libérée et ouverte sur la sexualité. Comme Nicolas, un candidat de 24 ans, qui se déclare pansexuel «tant il aime le cul» et déclare «aimer trop les gens, aimer les mecs, les meufs, les transsexuels et kiffer la vie» ou Ouryel, qui révèlera sa transidentité à ses comparses. Un coming out pris avec beaucoup bienveillance par ses colocataires.

«Franchement, ça ne change rien à l’attirance que j’ai pour elle. J’ai toujours autant envie de la baiser» Melvin, tout en délicatesse.

Si dans cette émission tout transpire le nivellement par le bas, on peut néanmoins saluer ce casting qui fait la part belle à la diversité, contrairement aux autres productions de téléréalité hétéronormées.

«Ces jeunes gens sont hypertouchants… Il ne faut pas les réduire à la vulgarité» David Maceira, producteur Le parisien

Lorsque Le Parisien lui demande si l'émission est féministe, le producteur est convaincu: «Si être féministe, c'est vivre comme on l'entend, alors, oui».

Si des émissions du genre existent depuis longtemps, notamment To Hot To Handle sur Netflix, Frenchie Shore creuse encore plus profondément dans la vulgarité. Exhibitionnisme, sexe à deux ou à plusieurs: seul un flou subtil empêche le programme de tomber dans le porno soft tant il ne connaît aucune limite.

L'Arcom, organe chargé de régulariser les émissions TV françaises, n'a aucun pouvoir pour l'instant sur ce show, car il est diffusé sur une plateforme de streaming. Frenchie Shore est clairement un programme pour un public averti, difficilement regardable sans éprouver une fascination mesquine tant on a l'impression de voir des adultes restés coincés au stade anal de l'enfance.

En attendant, le soleil s'est couché sur la villa, Tristan a le droit à sa petite branlette de bienvenue des mains manucurées d'Ouryel. Pendant ce temps, Pepita, dans une discussion profonde avec Melvin dans la piscine, cherche à en savoir plus sur ses blessures. Mais comme comme on est dans une émission de beaufs, ce moment suspendu sera de courte durée parce que Melvin, il est «clairement là pour ken, aller droit au but, comme l'OM», telle est la nature humaine.

Les deux premiers épisodes de «Frenchie Shore» sont disponibles sur la plateforme MyCanal de Canal+.