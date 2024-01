Nabilla ne skie désormais plus comme ça

Vous retrouverez la fameuse cérémonie de visionnage vidéo, qui donnera des indices sur l'atmosphère qui règne sur l'autre île. Petite nouveauté cependant, l'introduction d'une «alarme de la tentation» dont le son tant redouté indiquera si l'un des tourtereaux a cédé à la terrible tentation. Vraiment, cette année, plus de place à l'intimité!

Chaque binôme se sépare et se rend sur une île, les hommes d'un côté, les dames de l'autre. Chaque île est habitée de dix créatures de rêve, qui auront pour objectif de les faire succomber à leurs charmes. Au bout de douze jours, c'est l'heure du bilan pour les amoureux, qui devront trancher dans le vif:

Le principe du show reste dangereusement inchangé: cinq couples se rendent dans un lieu paradisiaque avec pour objectif...de tester la solidité de leur couple (et surtout tester à quel point ils sont eux-mêmes résistants).

Les fans auront dû patienter quelques années - depuis 2019 - pour revoir sur petit écran ces paires des beaux et belles gosses qui mettent leur couple à l'épreuve du feu. Le feu en question: des tentateurs et des tentatrices à la plastique de Barbie, dont les tentatives de séduction feront office d'épreuve ultime pour tester la solidité de leur ménage.

Cette télé-réalité est probablement la plus trash créée par Netflix

Entendu dans la bande-annonce. Oh, le teasing!

L'une des pires émissions de téléréalité (selon l'opinion d'une part non représentative de téléspectateurs) est de retour, ce soir sur W9, dès 21h05: «L'île de la tentation»! Le show vous avait-il manqué?

Le show le plus graveleux des années 2000 est de retour cette année.

