Jean-Paul, Olivier et Roméo au premier bilan de la saison 18 de L'amour est dans le pré.

«L’amour est dans le pré»: le sort de Thomas, le candidat suisse, est scellé

Olivier trop sincère, Jean-Paul roi de la goujaterie et Thomas évincé. Le premier bilan de L'amour est dans le pré est arrivé.

Un panier à pique-nique, une fourrure rose pour le volant et des tournesols, non, ce n'est pas une voiture barbie, mais la voiturette de golf de Karine Le Marchand qui se rend au bilan de la 18ème saison de l'amour est dans le pré👇🏽

Le décor est planté. Le cadre bucolique de l'île de Ré va accueillir presque tous les candidats de cette saison. Qui arrivera en couple? Qui se retrouve seul? Allez, fini le suspense, c'est parti!!

Jean-paul «devrait dire moins de conneries»

Au dernier épisode, on avait laissé notre ami Jean-Paul sur une plage portugaise à la recherche d'un bancomat...👇🏽

...et on le retrouve (seul) devant Karine Le Marchand pour le bilan. Vous l'avez deviné, rien ne s'est arrangé avec Maria. Coups de bec, disputes, le couple n'a pas fait long feu au Portugal. Face caméra, la prétendante de Jean-Paul nous laissait déjà deviner une fin pas joyeuse du tout.

«Avant je le regardais avec mon coeur, ça allait. Et maintenant, je le regarde avec les yeux et ça va pas» Maria, qui a recouvré la vue.

Il faut dire que JP a fait plutôt le goujat durant leur séjour ensoleillé. Petite remarque sur la jolie masseuse, un clin d'oeil à la serveuse: notre agriculteur ne sait pas vraiment se tenir et cela a le don d'exaspérer Maria, sa prétendante. Bon, on vous refait la scène. Imaginez JP qui vient de se faire masser le dos, tout émoustillé par la masseuse et tout détendu, il s'avance vers Maria et dit:

«Il n'y a pas que le dos qui m'a détendu. Il y a un truc qui s'est tendu et un truc qui s'est détendu» Jean-Paul, poète à ses heures perdues .

«Mais enfin, ça se dit pas ça Jean-Paul!» Maria, désespérée .

S'ensuit un tête-à-tête au restaurant qui dégénère avec JP qui ne cache pas ses vues sur la serveuse (oui, oui pas de limites notre agriculteur). Les Tweetos ne l'ont pas raté en le classant dans le top 3 des goujats de l'émission.

1° Dire à la masseuse et à Maria que le massage lui a donné la trique

2° Draguer la patronne du bar et parler de la rupture sans aucun regret devant Maria

On vous met la vidéo de la rupture juste ici👇🏽

Olivier un peu trop sincère

Arrivé au bilan en short et crocs, Olivier, l'éleveur de 56 ans pourra enfin révéler pourquoi il était si distant de Corine, sa prétendante. Mais avant les confidences, Karine Le Marchand a préparé les «meilleurs» extraits montrant le séjour de Corine chez l'agriculteur. On vous en parlait ici👇🏽

Revenons au bilan. Notre pauvre Olivier a pu revoir toute l'étendue de son échec avec Corine devant des centaines de milliers de téléspectateurs.

Dans ces extraits on retrouve bien entendu le gros malaise entre l'éleveur et sa prétendante, mais aussi les premières images de l'arrivée de Corine à la ferme et le côté «sans filtre» de notre éleveur.

«Ce jour-là Corine est restée, pour fêter ça, Olivier lui a réservé une dernière anecdote bucolique» Karine Le Marchand en mode rigolote.

La scène: Olivier et Corine sont dans la voiture, l'éleveur parle d'un accident qui est arrivé à une vache. La pauvre bête a failli se noyer, mais d'une manière très particulière.

«Le problème, c'est qu'elle commençait à se noyer parce que l'eau rentrait dans son anus, les pompiers ont dû se dépêcher» Olivier en mode anecdote

"Je marche tout de travers, je me suis fait opérer de la prostate, mon père avait castré des veaux mâles, j'ai une vache qui s'est noyée par l'anus..."



Karine Le Marchand étonnée par cette révélation en rajoute une couche:

«Est-ce que tu penses quand on est en phase de séduction, on dit ça?» Karine Le Marchand

Thomas est out!

La chevrière de Corrèze avait eu le béguin pour Thomas, le Suisse de l'émission. Il avait fait un sans faute jusque là👇🏽

Il avait su percer la carapace d'Anaïs, la chevrière. Au dernier épisode, le couple semblait filer le parfait amour, laissant présager une fin heureuse. Mais hélas, non. Arrivée au bilan seule, Anaïs s'explique:

«Plus on avançait Thomas et moi, et moins on se trouvait de points communs» Anaïs

Triste conclusion pour l'agricultrice qui n'a pas retrouvé l'amour dans les bras de son petit Lausannois.

«J'étais déçue, mais en même temps, quand ça ne marche, ça ne marche pas» Anaïs