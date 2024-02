Pékin Express a démarré fort! image: dr

«Les p'tits Suisses» ont fait sensation dans Pékin Express

Des p'tits Suisses, des Belges pas dégourdis, un duo détonnant et des épreuves dignes de Koh Lanta: on a regardé le premier épisode de Pékin Express, et on vous dit tout.

Plus de «Divertissement»

Pékin Express est de retour. La 18e saison de la course la plus dépaysante du PAF (oui, c'est un mot de boomer) a été lancée ce jeudi 8 février.

Entre rebondissements, efforts physiques et binôme complètement à l'ouest, on lance la première liste de Tweets sur Pékin Express. Accrochez-vous.

La blague belge

On commence par le duo le plus WTF de ce premier épisode, j'ai nommé Brandon et Nathan, deux frères jumeaux belges, pas très sportifs et surtout très timides👇🏽

Brandon et Nathan n'avaient encore jamais voyagé à l'étranger et découvrent la beauté des paysages de Bali, mais ce moment de grâce ne durera pas longtemps - c'est le moins que l'on puisse dire. A la première épreuve qui consiste à attacher des rondins pour fabriquer un radeau et pagayer les yeux bandés (oui, vous avez bien lu, on n'est pas loin de Koh Lanta), les deux frères n'en menaient pas large. Mais bon, faut être honnête, la première épreuve, c'était pas du gâteau.

Désorganisation, ignorance des noeuds marins (riez, vous ne savez pas du tout de quoi on parle) et fatigue, nos deux Belges ont tout raté sur l'épreuve physique. D'ailleurs, certains Tweetos pensent qu'ils sont encore sur le lac en train de ramer. Après plusieurs heures de galères, les deux frères reviennent sur la terre ferme pour le premier stop de la saison. Et là, stupeur, ils ont décidé «de faire de l'autostop en silence», comprenez, qu'ils sont tellement timides qu'ils préfèrent ne pas parler anglais et déranger les habitants. Les Tweetos, eux, ne les ont pas ratés.

Résultat des courses...et bien...rien de rien. Nathan et Brandon n'ont pas trouvé refuge chez l'habitant et c'est Stéphane Rottenberg en personne qui annoncera leur volonté d'abandonner Pékin Express le lendemain de cette journée catastrophique. Vous avez bien lu, premier épisode, premier abandon.

Bon, on va pas trop leur jeter la pierre, on se demande si la production ne s'est pas un peu plantée sur le casting de nos deux candidats.

Ryad «le costaud»et Louison «le rigolo»

Dans la catégorie «c'est un jeu tv et on va mettre des personnes improbables ensemble pour que Twitter se marre», j'ai nommé Ryad et Louison 👇🏽 aka le binôme des inconnus.

Ryad, fan de muscu et Louison décrit comme un «gaffeur» et «pas du tout sportif» vont faire équipe. Pour ajouter un peu de piment à ce duo improbable, durant le premier défi, Ryad avait les yeux bandés et découvrait à taton le physique de son partenaire d'aventure. Les Tweetos ont A-DO-RE.

Vous connaissez le principe du duo des inconnus, on forme un binôme de candidats qui ont voulu participer seul à l'émission. Le but pour la production est bien entendu de choisir les caractères totalement opposés et de croiser les doigts pour avoir de vrais moments de télévision.

Et ça n'a pas manqué, Ryad entre directement dans le cliché du «gars musclé mais pas très fut fut» en lançant à son compère que les mots qu'il utilise sont compliqués.

«C’est quoi un rondin ?», Ryad, yeux bandés en train de construire un radeau (avec des rondins)

«Perpendiculaire, tu me dis des mots encore plus compliqués» Ryad toujours en rade

Mais attention, n'allez pas croire que le binôme des inconnus tournera au vinaigre, pas du tout! Ryad et Louison sont devenus très complices, et on parie qu'ils vont finir les meilleurs potes du monde à la fin du jeu.

Flavie et Jérémy, les «petits Suisses»

On vous a gardé le meilleur pour la fin. Flavie et Jérémy nos deux Valaisans ont eu (aussi) leur moment de gloire sur Twitter. On ne sait pas comment le prendre, mais leur portrait a fait hurler de rire les Internautes. Bon, il faut dire que la prod a mis le paquet, la séquence de présentation les montrait en train de courir gaiement dans la prairie (où Flavie va se casser la figure, oui, oui c'est la séquence officielle). Il n'en fallait pas plus que tout le monde, je dis bien tout le monde pense à la petite maison dans la prairie.

Ou à ça👇🏽

La coupe de cheveux de Jérémy (une wolf cut, dira-t-il en interview à watson) et leur look un peu vieux jeu a fait son effet.

Alors oui, le look retro et la séquence dans les alpages ont bien fait marrer les Tweetos mais le meilleur/pire est à venir! Car Flavie et Jérémy sont surnommés «les petits Suisses» tout au long de l'émission. On a entendu l'expression une bonne vingtaine de fois durant l'épisode. On n'en peut plus! Arrêtez avec «les petits Suisses».

Surtout que les Petits Suisses, c'est un yaourt.

Ah et puis pour ceux qui sont inquiets, tout va bien, les «p'tits Suisses» ont réussi leur entrée en jeu et ils sont toujours dans la course. Et vous c'est lequel votre duo préféré? Une internaute a déjà choisi👇🏽.