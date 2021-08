Divertissement

5 histoires bizzares qui vont vous mettre la boule au ventre



Nous avons fait un tour dans un groupe reddit pour trouver les anecdotes les plus frissonnantes. Le genre d'histoires qui n'arrivent qu'aux autres.

On m'a volé ma voiture. En allant au poste de police, je croise le voleur dans ma voiture.

A l'université, on m'a volé ma voiture. C'était une Ford verte claire pourrie mais c'était la mienne et j'en avais besoin pour aller en cours. Plus tard dans la journée, un ami m'emmène au poste de police pour faire une déclaration. On s'arrête à un feu rouge, et ma voiture volée roule juste à-côté de nous! Je le regarde, le voleur me regarde, et quand le feu change, nous suivons la voiture. La voiture s'arrête devant un magasin d'alcool. Le type sort et laisse la voiture en marche. Je sors, j'ouvre la porte de la Ford et je rentre chez moi avec ma voiture volée. Je n'ai même pas fait de déclaration à la police. – u/FlipYourBiscuit

«Je peux goûter les mots»

J'ai le type le plus rare de synesthésie, ce qui signifie que je peux goûter les mots. Cela s'appelle lexical-gustatif, et moins de 0,2 % de la population en est atteinte. Je dois physiquement prononcer les mots à voix haute pour les goûter (lire en silence ne suffit pas). Quand j'étais plus jeune, je me répétais toujours les mots qui avaient un bon goût dans ma tête, et j'évitais de dire les mots qui avaient un mauvais goût. – u/sunglasses619



«J'ai attrapé une mouche avec une paire de baguettes»

Une fois, j'ai attrapé une mouche avec une paire de baguettes comme Daniel-San. Mon ami était là et il a été le seul à le voir. J'ai raconté cette histoire à de nombreuses reprises à des tas de gens au cours des 20 dernières années mais j'obtiens généralement le même genre de réponse dédaigneuse: «Oh, vraiment? Wow, cool.» Qu'ils aillent se faire voir. Je l'ai fait et c'était génial. – u/person978

Avec 50$ j'ai gagné 43'000$ au casino

Mon père et moi sommes allés dans un casino pour la première fois. J'avais 50 dollars en poche, avec l'intention que ce soit le seul argent que nous dépensions. Nous avons joué à la roulette et avons rapidement perdu 45 dollars. Comme il me restait un jeton de 5$, je l'ai placé sur le numéro 5. La boule a commencé à tourner et a effectivement atterri sur ce numéro. Nous avons applaudi. J'ai décidé de remettre toute la mise sur le 5. Une fois de plus, ça fonctionne. La boule est tombée sur le numéro 5 QUATRE fois de suite. Nous sommes sortis avec presque 43'000$ dans le sac. Je ne suis plus jamais entré dans un casino de ma vie. – u/Alb4tr0s

Grosse erreur: je suis rentré dans la mauvaise chambre d'hôtel🔞

Il y a quelques années, je suis allé en voyage d'affaires avec mon patron à Madrid et j'ai séjourné dans un hôtel IBIS. Nous avons fait le check-in comme d'habitude et alors que nous allions dans nos chambres pour nous changer rapidement, j'ai essayé de scanner la keycard de la porte et elle ne s'est pas ouverte. Je suis allé à la réception et leur ai dit que la keycard ne fonctionnait pas. L'employé n'a pas vérifié l'ordinateur et m'a juste donné une nouvelle carte qui fonctionnait. Je suis allé à nouveau vers la chambre accompagné de mon patron. Cette fois, la porte s'est ouverte et nous avons tous les deux vu la pire image possible: un type entièrement nu qui se masturbait en regardant du porno sur son ordinateur! Nous sommes partis en vitesse, en éclatant de rire! – u/Queiroga

