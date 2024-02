Taylor Swift est montée sur scène devant près de 300 000 personnes lors de son passage à Melbourne, en Australie. Un record pour l'artiste. Image: getty images

Ce week-end a été intense pour les fans de Taylor Swift

Actuellement en Australie, la chanteuse a réservé quelques (grosses) surprises à ses fans lors de son passage à Melbourne. Notre récap.

A Melbourne, près de 300 000 personnes au total se sont ruées au stade Cricket Ground pour applaudir Taylor Swift qui y jouait trois soirs d'affilée. Une foule que la chanteuse a remerciée à sa façon puisque l'artiste de 34 ans leur a réservé quelques surprises... De quoi rendre jaloux tous ceux qui n'ont pas pu y assister.

Une performance inédite

Devant les 96 000 Swifties présents le 16 février à Melbourne, Taylor Swift a interprété pour la première fois son titre You're Losing Me. Un morceau bonus (ou «From the Vault*», comme diraient les fans) de l'album Midnights, lauréat du meilleur album de l'année aux Grammy Awards.

«From the Vault*», en français «Du coffre-fort» Pour les non-initiés, «From the Vault*» est l'expression utilisée par Taylor Swift et ses fans pour désigner des titres qui n'ont pas été publiés sous forme de single ou d'album. Ils ont métaphoriquement été enfermés dans son coffre-fort musical, et sont désormais proposés comme chansons «surprises» aux fans pour chaque réenregistrement des albums Taylor's Version.

«Je ne l'ai jamais chanté auparavant. C'est l'une de mes préférées» Taylor Swift à propos de You're Losing Me.

La chanson, sortie en mai 2023, évoque la prise de conscience d'une relation malsaine et ses tentatives pour la sauver. De nombreux fans ont supposé que cette chanson avait été inspirée par la fin de la relation de Taylor avec l'acteur Joe Alwyn. Sur les réseaux sociaux, nombreux spéculent d'ailleurs que la rupture aurait été provoquée par une tromperie du Britannique.

(Encore) un nouveau morceau

Parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Taylor Swift a également annoncé l'arrivée d'un nouveau titre de son onzième et nouvel album cette fois, The Tortured Poets Department, qui sortira le 19 avril. Si l'on savait déjà que l'artiste proposerait quatre versions de cet album en vinyle, nul ne savait ce qui le composerait.

Taylor Swift annonce une nouvelle version Deluxe de The Tortured Poets Department et son nouveau titre, The Bolter. Image: instagram

Avec cette nouvelle annonce, les fans ont eu le plaisir d'apprendre qu'une nouvelle version Deluxe sera disponible avec un nouveau titre: The Bolter. Cette nouvelle édition fait suite à une première qui a également eu droit à son titre bonus, en plus des 16 déjà disponibles sur l'album, The Manuscript.

Une nouvelle règle

Si vous êtes un minimum familier avec la tournée The Eras Tour, vous savez alors que chaque concert à droit à son lot de chansons surprises. Et si jusque-là, Taylor s'était interdit de chanter deux fois la même chanson de toute sa tournée, la jeune femme de 34 ans a décidé d'abolir cette règle, pour le plus grand bonheur de ses fans.

«J'ai décidé que je voulais être plus créative, ne plus suivre de règles et chanter les chansons que j'ai envie» Taylor Swift sur scène, à Melbourne.

Ainsi, la belle a élargi son panel tout en gardant l'effet de surprise qu'elle affectionne tant. A Melbourne, Taylor Swift a donc interprété un mashup de trois morceaux: Getaway Car, de son album Reputation, August de Folklore et The Other Side of the Door, de Fearless.

Un mashup que ses fans du monde entier ont vu comme un indice sur la sortie du Remaster de son sixième album, Reputation.

Un nouvel album en août?

A ce propos... Taylor Swift, connue pour être un véritable génie de la comm', aurait, selon ses fans, subtilement annoncé la sortie ô combien attendue de son album Reputation Taylor's Version. En effet, après moult heures d'enquêtes, les Swifites sont arrivés à la conclusion que le choix de ce mashup n'a pas été fait par hasard. Selon eux, le remaster du sixième album de la chanteuse arrivera au mois cet été, et plus particulièrement au mois d'août.

Taylor Swift, qui a adoré performé à Melbourne parce que ce sont «les meilleurs», a-t-elle dit, sera de retour sur scène dès le 23 février à Sydney pour quatre soirs d'affilé et devant près de 340 000 personnes au total.