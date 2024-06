Image: watson

«Vous êtes sérieux?!!» La TV française était en Valais et ça a dérapé

Nancy et José se sont unis à l'hôtel du président du FC Sion (la Porte d'Octodure) devant une Ferrari, un buffet polémique et les caméras de l'émission Quatre mariages pour une lune de miel. C'était beau et sauvage.

Surprise, lundi soir lors de Quatre mariages pour une lune de miel, cette émission française dont le principe est d'inviter trois femmes qui vont dézinguer le plus beau jour de ta vie face caméra. Pour cet inédit, diffusé sur la chaîne TFX, c'était au tour de Nancy et José de se faire juger par toute la francophonie en prime-time.

Ce couple de Monthey partage le même métier (chauffeur poids lourds) et la même passion pour les rassemblements de voitures anciennes. Ensemble depuis 2020, Nancy (44 ans) et José (46) ont déboursé 10 000 francs suisses pour inviter 50 personnes à leur mariage dans l'hôtel de La Porte d'Octodure à Martigny, là où Christian Constantin a divorcé de tous ses entraîneurs. On vous raconte.

L'Octodurien devant son hôtel en 2013. Image: KEYSTONE

L'émission s'ouvre sur la séance coiffure, puis il faut ajuster la robe de mariée. «T'es prête à dire oui?», s'inquiète quand même une proche de la future épouse, on ne sait jamais, mais Nancy est folle amoureuse, c'est touchant et surtout réciproque, alors elle fonce à Monthey pour la cérémonie civile.

C'est là qu'elle retrouve ses trois rivales et néanmoins convives. Parmi elles, Marie-Noel, que l'émission présente comme «une tornade de 32 ans». Il est vrai que contrairement à la styliste qui a habillé la mariée, la jeune femme ne fait pas dans la dentelle.

Kathleen, Gwendoline et Marie-Noel. Image: TFX

En découvrant le château de Monthey, siège de l'Administration communale, elle a cette réaction qui met en PLS tous les historiens du Valais central:

L'avis de Marie-Noel: Vidéo: watson

Le château: Il daterait du début du 15e siècle. Image: TFX

José est déjà sur place, il attend Nancy qui arrive et en un seul coup d'oeil, grâce à un petit détail sur l'image, le téléspectateur averti sait immédiatement que le mariage a lieu en Suisse.

Bingo, des sacs Migros!

La mariée est magnifique, l'homme porte un costume très élégant et parfaitement taillé. Les applaudissements des invités redoublent et c'est tant mieux, ils couvrent ainsi les critiques qui fusent de la part des trois adversaires engagées avec Nancy dans l'émission cette semaine (le vainqueur, c'est-à-dire celle qui aura obtenu les meilleures notes de la part de ses rivales au terme de la semaine, gagne un bon d'achat à la Migros un voyage de noces).

La cérémonie civile est très touchante, il y a presque autant de larmes chez les mariés que chez les supporters valaisans après le but de Guilherme Afonso en finale de la Coupe de Suisse 2009 entre le FC Sion et les Young Boys de Berne.

José s'apprête à lancer un chant à ses potes pompiers venus célébrer son mariage.

Vient l'heure du repas puis celui de la fête, le cortège file donc à la Porte d'Octodure, et il suffit de jeter un oeil sur le parking pour savoir qu'on est bien arrivé chez «CC».

La Ferrari du boss est garée devant l'entrée. Image: TFX

La sono accompagne les mariés qui font une entrée triomphale dans l'établissement, mais tout se gâte lorsque le DJ annonce aux invités l'ouverture d'un buffet notamment composé de pizzas.

«Quoiiiiii? De la pizzaaa? Je peux pas... De la pizzaaa? Est-ce que vous êtes sérieux ici dans ce mariage?!!! De la pizza????» Elodie Villemus, présentatrice de «Cauchemar en cuisine» «Quatre mariages pour une lune de miel»

Image: TFX

Le saumon et les tagliatelles viennent apaiser les esprits et caler les estomacs, on passe au dessert et à la soirée disco, puis les quatre candidates prennent congé, non sans une ultime vacherie face caméra. «Nancy, je ne la vois pas comme une concurrente. Elle ne me fait pas peur», assène Gwendoline, qui a compris le principe du jeu. Car comme on dit devant l'émission: ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup de critiques.