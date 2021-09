La feta, une denrée bien rare à Charlotte, aux Etats-Unis. Image: Shutterstock

Mais qui a donc mangé toute la feta de Charlotte?!

Oui, il y a une ville américaine qui s'appelle Charlotte et oui, une pénurie de feta touche ses commerces à cause d'une recette devenue virale sur TikTok et Instagram. Voici leur histoire (ta-tam).



Tout a commencé avec une recette de pâtes devenue rapidement ultra tendance aux quatre coins de la planète. Comme souvent, plus c'est simple, plus c'est beau, plus ça marche sur les réseaux. Sur TikTok, le hashtag #bakedfetapasta a généré près de 70 millions de vue.

À Charlotte, en Caroline du Nord, les internautes ont été nombreux à tenter l'expérience. Tellement nombreux qu'une pénurie de feta a été constatée selon le journal Charlotte Observer, dans cette ville américaine d'un peu moins d'un million d'habitants.

Selon le responsable d'une chaîne de supermarchés, interrogé par le journal américain, les ventes de feta ont augmenté de +45% depuis le 25 janvier.

Un journaliste de WSCO, une chaîne de télé locale, a voulu infiltrer le monde des cuiseurs de feta. Il a déclaré avoir tenté les 10 et 11 février derniers de se procurer le fameux fromage grec, en vain.

Certains internautes indiquent sur les réseaux sociaux avoir testé d'autres façons de faire, notamment avec de la feta émiettée, seule version du célèbre fromage encore disponible dans les commerces de Charlotte. Mais c'est un échec, le tout faisant plutôt penser à un tas de grumeaux avec des tomates au milieu. Les habitants de la ville qui n'ont pas encore eu l'occasion de se mettre au #bakedfetapasta doivent donc prendre leur mal en patience.

Les raisons de la viralité de cette recette: notre enquête

Toujours prêts à mouiller le maillot, nous avons nous-mêmes réalisé ces pâtes (plein d'audace, nous avons tenté une variation de taille: à la place de l'origan, nous avons saupoudré le tout d'herbes de Provence). Voici notre analyse de ce succès culinaire:

Parce que la feta, c'est bon.

Parce que les tomates cerises, c'est bon.

Parce que les pâtes, c'est bon.

Parce que l'ail, c'est méga bon.

Parce que c'est facile.

Parce que c'est chou.

Parce qu'il nous reste trop de pâtes du premier confinement dont on ne sait pas quoi faire.

La recette:

Pour ceux qui auraient vécu dans une grotte et n'auraient pas vu passer les milliers de vidéos, voici la recette: il suffit de poser un bloc de feta dans un plat avec des tomates cerises, des gousses d'ail, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, de l'origan et hop au four. Après une vingtaine de minutes à 180 degrés, on mélange le tout et on ajoute du basilic et les pâtes, préalablement cuites. Ou alors on regarde l'une des vidéos pour comprendre comment ça fonctionne, c'est plus simple: