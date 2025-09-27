Vidéo: watson

On a goûté les derniers cookies de chez Migros et voici notre avis

Un tout nouveau cookie vient de débarquer sur les étals de la Migros. S'avère-t-il à la hauteur de la bonne vieille version M-Budget? La rédaction de watson s'est sacrifiée pour un test à l'aveugle.

Au bureau, entre deux papotages devant la machine à café, tous les prétextes sont bons pour grignoter. Alors, quand notre rédacteur en chef s'est pointé un matin pour nous suggérer de tester les derniers cookies Migros, il n'a pas fallu nous le répéter deux fois. Ni une, ni deux, nous avons foncé dans le supermarché le plus proche pour nous procurer cette nouvelle version à l'emballage éclatant et prometteur. Ça, c'est du journalisme de terrain.

Les cookies triple chocolat Funky Monkey, au prix de 2,50 francs les 200g. migros

Il existe aussi une version plus moelleuse et plus chocolatée. migros

Pour savoir si cette version triple chocolat tient la concurrence avec les bien-aimés M-Budget, quelques courageux cobayes se sont prêtés à une dégustation à l'aveugle... Et voici leur verdict sur la base de trois critères qui font toute la noblesse d'un bon cookie: «croustillance», «chocolatance», et «plaisance» générale.

Le résultat est sans appel: parfois, les classiques sont les meilleurs.

Au-delà de l'avis ô combien éclairé de notre rédaction, quelques points de comparaison. Niveau prix, la version M-Budget coûte presque deux fois moins cher: 0,67 centime les 100 grammes contre 1,25 franc pour la version Funky Monkey.

Sur le plan nutritionnel, malgré leur aspect «fait maison», la nouvelle version affiche encore plus d'ingrédients que la classique: comptez plus de 15 composants pour Funky Monky contre 12 pour les cookies M-Budget. Cette version est d'ailleurs susceptible de toucher un plus large public, puisqu'elle est dépourvue de lait et de beurre. Véganes et intolérants au lactose y trouveront leur compte.

A noter enfin que les deux recettes contiennent de l'huile de palme ou de la graisse de palme. Quant à la quantité de sucres et de matières grasses, elles sont presque équivalentes.

